Emanuel Tito Villa se despide de las canchas con orgullo

-El ex delantero de Cruz Azul, anunció su retiro del fútbol tras jugar la temporada con Celaya; así, se despide uno de los goleadores más importantes del fútbol mexicano en la última década.

Emanuel Villa se decidió por el retiro tras poco más de una década de actividad en el fútbol mexicano. El ahora ex delantero de Celaya, anunció el final de su carrera para el portal Vitrina Digital, donde afirmó que se va orgulloso con lo conseguido durante su vida como profesional, siendo autocrítico hasta el final. Así, dice adiós el dos veces campeón de goleo en la Liga MX.

“Sí, mi última campaña. Es una decisión que venía masticando y hoy puedo decir que estoy cerca de anunciarlo, me llevo siempre el vaso medio lleno, pero hasta el último día siendo autocrítico. Me voy vacío porque no me queda nada por ofrecer, di lo último que tenía, tratando de demostrar el camino a la gente joven estos últimos años, y orgulloso de lo poco o mucho que conseguí, humildemente lo digo, me voy orgulloso de lo que se pudo conseguir”, se lee en el portal deportivo”, aseguró Emanuel ‘Tito’ Villa, uno de los 50 máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano.

De igual manera, habló sobre su última etapa con Celaya, sitio en el que no fue capaz de entregar su mejor versión: “Obviamente uno se va con esa frustración de no conseguir lo que a uno le hubiera gustado y en lo personal de no encontrar al Tito Villa que me hubiera gustado ofrecer. Siempre he sido autocrítico y no puedo decir que no he trabajado para encontrar al mejor Tito; la edad y las lesiones no me dejaron conseguirlo y en definitiva esa es la bronca que me llevó a mi casa”, finalizó el ex atacante de Cruz Azul, Pumas, Tigres, Querétaro, Atlas y Tecos.

AS

Comentarios

comentarios