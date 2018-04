Eiza González reclama de la prensa amarillista y misógina

La actriz se enojó del tipo de notas que abundan y que no toman en cuenta el trabajo y los logros.

Eiza González ha considerado que las recientes notas aparecidas en algunos medios y que la exponen sin maquillaje, son “amarillistas” y “misóginas”.

Eiza en una serie de tuits escribió: “Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje… notas misóginas y como siempre banales. Queriendo causar morbo porque una mujer no está MAQUILLADA?? Perdón las mujeres tienes que estar en plano perfección siempre o se pierde la ilusión? que estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años me verá un millón de veces más sin maquillaje.”

“La prensa tiene que parar con el grado de notas misóginas y mentalidad machista, siempre minimizando a las mujeres a un nivel básico como si fuéramos un producto, no importa qué cosas tan sorprendentes estén o no logrando siempre recae en algo superficial”.

“Niñas/Niños no tiene que usar maquillaje diario para ser bonitas. Y si quieren hacerlo también! Son libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y nadie tiene derecho a juzgarlas por cómo se vean, procuremos tener compasión y respeto para con otros.”.

