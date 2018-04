Definidos horarios para semifinales

–Pioneros se mide frente a Vaqueros y Soles ante Dorados–

Chihuahua, Chih.- Con miras a obtener el título 2018 en la Liga de Básquetbol Estatal, este viernes arrancan las series de semifinales donde los cuarto contendientes se encuentran listos para ganar tres de cinco posibles encuentros y avanzar a la serie final.

Las series de semifinales será a ganar tres de cinco posibles encuentros con formato 2-2-1, abriendo el compromiso en casa durante los juegos uno y dos los equipos de Pioneros de Delicias y Soles de Ojinaga, recibiendo a Vaqueros Saucillo y Dorados de Chihuahua, de forma respectiva.

El tercer capítulo de la serie será en casa de Vaqueros y Dorados, recibiendo a Pioneros y Soles, respectivamente; de ser necesario un cuarto compromiso, éste será en Saucillo y Chihuahua. Un quinto y definitivo encuentro regresaría a Delicias y Ojinaga.

Pioneros de Delicias que finalizó la temporada regular en primer lugar y eliminó a Potros de Nuevo Casas Grandes en tres juegos, se estará midiendo ante Vaqueros Saucillo que terminó en la quinta posición y dejó atrás a Petroleros de Camargo en cinco encuentros.

Mientras que, Soles de Ojinaga que concluyó en segundo puesto durante la etapa regular y derrotó en cuartos de final a Cerveceros de Meoqui en cinco juegos, estará enfrentándose a Dorados de Chihuahua que finalizó en tercer lugar y eliminó a Nogaleros de Jiménez en cuatro capítulos.

El cuadro de Pioneros derrotó a Vaqueros Saucillo con cartones de 99-87 en Delicias el 20 de enero y 99-114 el dos de marzo en el Francisco Chávez durante la ronda regular.

Por su parte, Soles de Ojinaga venció 133-113 al cuadro de Dorados en la frontera el dos de febrero y cayó 93-91 el ocho de marzo en la capital del Estado durante la temporada regular.

Semifinales:

Juego 1 – 20 de abril

Hora Local vs Visita

20:30 Pioneros vs Vaqueros

20:00 Soles vs Dorados

Juego 2 – 21 de abril

Hora Local vs Visita

20:30 Pioneros vs Vaqueros

20:00 Soles vs Dorados

Juego 3 – 27 de abril

Hora Local vs Visita

20:30 Vaqueros vs Pioneros

20:00 Dorados vs Soles

Juego 4 – 28 de abril En caso de ser necesario

Hora Local vs Visita

20:30 Vaqueros vs Pioneros

20:00 Dorados vs Soles

Juego 5 – 29 de abril En caso de ser necesario

Hora Local vs Visita

20:30 Pioneros vs Vaqueros

19:00 Soles vs Dorados

Comentarios

comentarios