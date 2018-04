Definidas las semifinales de la LBE

–Pioneros se mide frente a Vaqueros y Soles ante Dorados —

Chihuahua, Chih.- Los cuadros de Soles de Ojinaga y Vaqueros Saucillo se impusieron ante Cerveceros de Meoqui y Petroleros de Camargo, para avanzar a las semifinales dentro de la Liga de Básquetbol Estatal, donde se medirán ante Dorados de Chihuahua y Pioneros de Delicias, de forma respectiva.

Soles de Ojinaga aprovechó su condición de local y tomó ventaja desde un inicio para imponerse sin problemas ante Cerveceros de Meoqui al son de 113-91, quedándose con la serie 3-2 y de paso avanzar a las semifinales.

Ahí, Tim Picket se lució con 36 puntos,18 desde la larga distancia para la escuadra local, seguido de Carl Jones con 18 unidades y Fernando Rosales con 13 más. Por Cerveceros de Meoqui, Aaron Pérez se fue con 23 unidades y Henry Gibson terminó con 18 puntos.

Mientras que, en Camargo, Vaqueros Saucillo terminó por derrotar a Petroleros con cartones de 112-116 en un duelo que requirió de tiempo extra para que Vaqueros lograra avanzar a las semifinales quedándose con la serie 3-2, ganando los últimos tres encuentros.

Las series de semifinales se jugarán a ganar tres de cinco posibles encuentros con formato 2-2-1; donde Pioneros de Delicias se estará midiendo ante Vaqueros Saucillo y Soles de Ojinaga hará lo propio ante Dorados de Chihuahua.

Playoffs; juego 5:

Local vs Visita

Soles 113-91 Cerveceros Ojinaga gana serie 3-2

Petroleros 112-116 Vaqueros Saucillo gana serie 3-2

Semifinales

Pos. Equipo Vs Equipo Pos.

1 Pioneros Vs Vaqueros 5

2 Soles Vs Dorados 3

