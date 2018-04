Un ataque limitado bajo la sombra de la disuasión de Putin

-La ofensiva, muy circunscrita, parece estudiada para reducir el riesgo de represalia rusa.

El ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra el régimen sirio ha sido superior en intensidad con respecto al que lanzó el Pentágono en abril de 2017, pero aun así muy limitado en cuanto a objetivos y potencia de fuego. Entonces, Washington disparó 59 misiles de crucero Tomahawk. En esta ocasión, los aliados han lanzado poco más de 100 misiles dirigidos contra tres objetivos, todos ellos supuestamente relacionados con la fabricación de armas químicas: un centro de investigación científica a las afueras de Damasco y dos instalaciones al oeste de Homs.

El ataque, en sí, no tiene ningún valor estratégico, no cambia la dinámica bélica sobre el terreno, no erosiona el creciente control del régimen y sus aliados rusos e iraníes. Su valor reside en el mensaje. Los aliados occidentales quieren hacer ver al mundo que mantienen su palabra. Que si establecen una línea roja –el uso de armas químicas-, la defienden. Tanto Trump como Macron se habían manifestado en ese sentido y ahora han actuado en correspondencia, a diferencia de Barack Obama en su momento.

Así, el ataque parece estudiado para mantener esa palabra pero reducir el riesgo de represalia de Rusia, en primer lugar, y de Irán en segundo. Las autoridades rusas han avisado abundantemente a lo largo de la semana pasada que una acción militar occidental tendría consecuencias. También dijeron que utilizarían en ese caso sus defensas antiaéreas y que contemplarían incluso atacar las fuentes del ataque. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Sí afirmaron que la defensa siria interceptó 71 de 103 misiles occidentales -dato que obviamente desmienten los atacantes- pero que no activaron sus propios sistemas. Rusia dispone en territorio sirio de avanzados sistemas S-400. ¿Tuvo quizá miedo de que se notara que no funcionan tan bien frente al armamento occidental?

En su comunicado posterior al ataque, Putin ha condenado la ofensiva pero ha evitado alusiónes a reacciones rusas. Ello no significa que no esté estudiando alguna clase de respuesta. Su liderazgo se apoya en la imagen de un jefe sin miedo que planta cara a las potencias del mundo. Es difícil para él aceptar esta ofensiva sin reacción ninguna. Pero también será difícil para él divisar un ángulo adecuado de respuesta. Ha demostrado en el pasado ser un hombre de notable brillantez táctica y es posible que encontrará alguna vía. El ataque occidental, tan circunscrito, está diseñado precisamente para que esa reacción también sea circunscrita y el comunicado de hoy hace pensar que así será.

La contención occidental, además, tiene la virtud estratégica de abrir una clara brecha en la frágil alianza tripartita de Rusia e Irán con Turquía. Significativamente, Ankara ha dado su aprovación a la ofensiva, al contrario de la condena de Moscú y Teherán.

Al margen de las grandes palabras, de la retórica áulica, y de que sin duda un ataque químico es una violación de la ley internacional y un acto deshumano, todo responde ante todo a un pulso de potencias, a una guerra de imagen en el tablero geopolítico mundial. La superioridad occidental sobre Rusia es enorme, pero la disposición a actuar y sufrir de los rusos -una constante histórica renovada bajo Putin- desdibuja el equilibrio de fuerzas. Rusia seguirá siendo el referente principal en Siria.

