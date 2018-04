Por primera vez en dos sexenios, México pagará más por su deuda que lo que gasta en obra pública

La deuda nacional enfrenta un escenario difícil debido a las mayores tasas de interés. Por primera vez en 12 años el pago de la deuda superará a la inversión en obra pública. En febrero el pago de intereses y gasto que implica la deuda del sector público aumentó debido a que el Banco de México anunció un nuevo incremento en las tasas de interés pasando de 7.25 a 7.5 por ciento.

En los últimos dos años los ingresos excedentes ascendieron a un monto de 1.2 billones de pesos; tres veces el costo del aeropuerto, así lo dio a conocer José Luis de la Cruz, director del Instituto Para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. “La pregunta es, ¿en dónde quedaron esos ingresos excedentes?, ¿se fueron a gasto corriente, se fueron a pago de deuda?”, cuestionó.

Desde el 2003 el Gobierno federal ha tenido ingresos excedentes, tan sólo en 2016 tuvo un excedente de 680 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, mientras que en 2017 tuvo 586 mil millones de pesos, es decir, tan solo en los últimos dos años esos ingresos ascendieron a un monto de 1.2 billones de pesos; tres veces el costo del aeropuerto, así lo dio a conocer José Luis de la Cruz, director del Instituto Para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

“Si sumamos el monto de los últimos dos años, tenemos más de 1.2 billones de pesos, prácticamente tres veces el costo total del aeropuerto. Esto significa que pudieron ahorrar esa cantidad y meterlo en un fondo financiero, con los puros rendimientos se paga el aeropuerto y no necesitan otro tipo de financiamiento. La pregunta es, ¿en dónde quedaron esos ingresos excedentes?, ¿se fueron a gasto corriente, se fueron a pago de deuda? Mucho de esto ocurrió, no estamos hablando de que haya habido actos de corrupción, pero sí un gasto público ineficaz”, advirtió durante la presentación del estudio ‘Agenda mínima por México, 12 desafíos económicos’.

El estudio presentado pretende sentar los lineamientos de modificaciones estructurales que tendría que asumir el próximo presidente, por lo que de la Cruz dijo que los problemas de México son estructurales, por lo que en el caso de lo ineficaz que ha sido el gasto, la propuesta del IDIC es una reforma que proporcione más recursos al sector público sin incrementar impuestos y que realice una reasignación del gasto público y a su vez elimine erogaciones improductivas e innecesarias.

MÁS GASTO EN PAGO DE DEUDA QUE EN INVERSIÓN

De la Cruz detalló que este año el costo financiero de la deuda va a superar a la inversión física del sector público, “por primera vez en los últimos doce años vamos a observar una inversión en obra pública inferior a lo que se paga por deuda”, destacó de la Cruz.

Dijo que es necesaria una reforma hacendaria, porque no se trata de un problema de recursos. “El problema no es que no gastáramos, el gasto está creciendo, pero se debe al costo financiero de la deuda”, dijo, en referencia a lo que el Estado paga en intereses por el dinero que pide prestado. “El problema es que no se destinan recursos a proyectos de infraestructura y proyectos productivos”, afirmó.

Indicó que para mejorar la situación económica del país tiene que haber una mejora regulatoria que tenga el objetivo aumentar la inversión productiva y elevar la expectativa de vida de los negocios.

La deuda nacional enfrenta un escenario difícil debido a las mayores tasas de interés. En febrero el pago de intereses y gasto que implica la deuda del sector público aumentó debido a que el Banco de México (Banxico) anunció un nuevo incremento en las tasas de interés pasando de 7.25 a 7.5 por ciento.

CORRUPCIÓN, OTRO OBSTÁCULO A VENCER

De la Cruz enfatizó que lo anterior pasa necesariamente por combatir la corrupción, detalló que es un lastre que de acuerdo con el Banco Mundial tiene un costo de entre 9 y 10 por ciento del PIB, es decir, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.

“La corrupción alimenta aspectos como la informalidad y en casos extremos la actividad criminal”, destacó.

Destacó que ante las problemáticas estructurales que prevalecen en el país, la única solución a la precarización, la pobreza y la informalidad es el crecimiento económico, el cual sólo será posible a través de un sistema productivo de bajo valor agregado a uno transformador.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ECONOMÍAHOY. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

SinEmbargo

Comentarios

comentarios