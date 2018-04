El crossover zombie más esperado llega a la pantalla chica

Las realidades paralelas de The Walking Dead y Fear the Walking Dead se fusionan para revolucionar el universo post apocalíptico.

Uno de los fenómenos televisivos de la última década, generado por un escenario apocalíptico zombie dentro del universo de The Walking Dead, llega a su cúspide y clímax para dar paso a una nueva narrativa dentro de Fear the Walking Dead, cortesía de la cadena original de ambas producciones, AMC.

El esperado crossover iniciará con el polémico final de la octava temporada de The Walking Dead y el primer episodio de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead, que verán la luz este domingo 15 de abril.

En una charla que entabló un medio español con Scott M. Gimple, el productor y creador de dicho universo zombie comentó: “Ésta será una serie nueva el próximo año, con una nueva narrativa todavía más grande. Era algo que quería hacer incluso antes de la octava temporada”. También insinuó la creación de nuevos capítulos posteriores a la octava temporada de dicha serie, sin embargo el canal no ha confirmado nada al respecto.

No obstante, la predecible unión de ambas historias ha creado gran expectativa dentro del público y la crítica, pues la acostumbrada forma en la que los guionistas muestran el desarrollo de cada personaje y su transformación a lo largo de los episodios, le da un aire de imprevisibilidad al desenlace de cada temporada.

En esta ocasión, existen algunos puntos importantes a mencionar sobre los personajes que integran el primer capítulo de la cuarta entrega, para que el público tenga una noción clara de cómo fue que Morgan (Lennie James), uno de los personajes clave de las últimas temporadas de The Walking Dead, llegó a la realidad paralela de Fear the Walking Dead.

Por eso, Crónica comparte una breve semblanza de los personajes que integrarán esta nueva entrega, la cual arrancará a partir de mañana con el estreno del primer capítulo a las 21:30 horas. por AMC.

Madison Clark (Kim Dickens)

Cuando vimos por última vez a Madison en la temporada tres, había escapado casi milagrosamente de la muerte y se encontraba sola, sin saber la suerte que habrían corrido sus hijos y amigos. Habiendo jurado no permitir que tal cosa ocurriera de nuevo, hará todo lo posible (y hasta lo imposible) por cumplir dicha promesa. Las nuevas circunstancias que ha creado en torno suyo no se basan únicamente en evitar cometer los mismos errores del pasado, sino también en encontrar la manera de remediarlos.

Morgan Jones (Lennie James)

Al adentrarse en el universo de Fear the Walking Dead, Morgan continuará la travesía que emprendió originalmente en The Walking Dead; una odisea que lo obligó a afrontar la pérdida de sus seres más queridos y a superar peligros inimaginables. Ahora lo veremos tomar acciones muy drásticas para protegerse del dolor y conseguir superar el pasado, pero una serie de interacciones inesperadas; algunas con personas que se convertirán en amigos y otras con quienes se volverán adversarios; obligarán a Morgan a descubrir que cuando se trata de asegurar la supervivencia en este nuevo mundo, podrá correr, pero no esconderse.

Nick Clark (Frank Dillane)

Al final de la tercera temporada, los esfuerzos de Nick por proteger a sus seres queridos no prosperaron como él hubiera querido. Su plan para salvar a Madison, Alicia y Strand los colocó en medio de un peligro terrible. Ahora, en esta nueva temporada, Nick encuentra nuevas maneras de salir adelante en un mundo plagado de infectados. Tendrá que desarrollar una forma de actuar que le permita cuidar a quienes ama y que lo deje seguir siendo la persona que quiere ser. Sin embargo, una pregunta permanece sin respuesta: ¿Cuánto puede durar esta situación?

Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey)

Al término de la tercera temporada, Alicia intentaba salir adelante por sus propios medios, convencida de que el mantenerse alejada de su familia y amigos era la mejor manera de sobrevivir. En esta cuarta temporada, ha descubierto nuevas fortalezas y ha aumentado su confianza, pero esto afectará las relaciones con sus allegados. Ahora posee un recién descubierto propósito vital, que la pondrá a prueba de maneras antes imposibles de imaginar.

Victor Strand (Colman Domingo)

En esta temporada, Strand se encontrará atrapado en una encrucijada entre el hombre que ha sido y el hombre que le gustaría ser. La decisión que tomó al final de la tercera temporada tiene un peso descomunal para él y lo obliga a confrontar los demonios del pasado. No obstante, se da cuenta de que, al otro lado del camino -si logra atravesarlo- se encuentra la posible promesa de aquello que más anhela: la redención.

John Dorey (Garret Dillahunt)

John es un hombre que ha vivido sin depender de nadie por mucho tiempo, pero ha llegado a aprender que su radical aislamiento no ha sido enteramente una elección propia. Ha perdido contacto con varios seres queridos, y ahora está decidido a encontrarlos cueste lo que cueste. Al ser un alma gentil y noble –un inocente en medio de un mundo peligroso–, el optimismo de John es el combustible de su búsqueda. Sin embargo, con cada nueva adversidad que debe superar a lo largo de su viaje, John llegará a comprender lo que significa mantener viva la esperanza dentro de un mundo sombrío.

Althea (Maggie Grace)

Al es alguien con una capacidad única de supervivencia; podría incluso llegar a prosperar en este nuevo mundo, gracias a las experiencias que vivió antes del apocalipsis. Cuando la vemos por primera vez, descubrimos que ha encontrado la manera de continuar su camino interrumpido por el colapso de la civilización. Posee una impresionante cantidad de armas en su arsenal personal, y entre todas ellas la más poderosa es su curiosidad innata, aunada a una comprensión instintiva de los demás. Sin embargo, veremos que esta curiosidad es para ella, mucho más que una simple táctica de lucha; es parte de una misión más grande, una que se volverá cada vez más impredecible y complicada a medida que su viaje progresa.

Naomi (Jenna Elfman)

Naomi es una sobreviviente muy capaz, a quien nos encontramos viviendo sin asistencia de nadie al inicio de la temporada. Mantiene su guardia en alto cuando se topa con Madison y su familia, y a lo largo de la serie llegaremos a comprender por qué Naomi tiene tan buenas razones para mantenerse apartada de los demás. Si finalmente logrará o no enfrentar y vencer lo que la mantiene aislada es un dilema cuya respuesta solamente la propia Naomi podrá hallar.

