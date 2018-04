Quería llevar al Chucky Lozano al Oviedo: Elías Ayub

Elías Ayub confía en el ascenso del Oviedo para tener más posibilidades económicas de llevar a mexicanos.

Ayub se mostró descontento por el momento que vive Pumas, pero como un aficionado más.

Con la propiedad de club Real Olviedo por parte de Carlos Slim como socio mayoritario, en la mente de Arturo Elías Ayub está el objetivo de que el equipo español sea una cuna de oportunidades para el futbolista mexicano, incluso hace dos años tenía el interés de llevarse a Hirving Lozano, sin embargo, estar en segunda división limita un poco el tema económico en la contratación de futbolistas aztecas.

“Quiero llevar jugadores mexicanos al Oviedo, pero quiero que de verdad destaquen allá. Ahora que estamos en segunda división es complicado, yo quería llevarme al Chucky hace dos años, pero según las reglas en España tienes un presupuesto dependiendo tus ingresos y ese presupuesto no te da para mucho porque los jugadores de Primera División de México son caros y al Oviedo no le alcanza, por eso no hemos podido llevar”, dijo.

Eso sí, destacó que la legión mexicana en la institución está reprentada con Joaquín del Olmo en la parte de dirección deportiva y Eduardo Regis con Fuerzas Básicas.

Por otro lado, el empresario evitó hablar del “Pacto de Caballeros” y señaló que los jugadores deben tener las mismas oportunidades en cualquier equipo, incluso analizando la inclusión de extranjeros que opaca a los canteranos.

“Me gustaría ver resurgir a las grandes canteras como la de Pumas y eliminar ese tema de extranjeros porque se les está matando las posibilidades a los mexicanos de manera espeluznante”, comentó.

