Policía dado de baja ya era investigado por la autoridad correspondiente: DSPM

Luego de la detención de un policía municipal por la probable comisión del delito de robo, el director de Seguridad Pública Municipal Gilberto Loya, indicó que éste ya fue dado de baja de la corporación.

Señaló que con anterioridad el ex elemento ya era investigado por la autoridad competente, sin embargo no era motivo suficiente para despedirlo, según la ley, es por ello que se procedió a despedirlo una vez que fue vinculado y su proceso lo llevará en prisión.

“Como no había sido juzgado la ley no nos permite separarlo del cargo de las acciones de policía o no nos permite correrlo con fundamento en eso, y nosotros lo asignamos a la vigilancia”, señaló.

Roberto L. R., fue detenido junto a tres presuntos cómplices con mercancías diversas que ocultaban en un auto, razón por la que fueron llevados y presentados ante autoridades de la Fiscalía Zona Centro, cuando se encontraba en su día franco y sin arma de cargo alguna.

