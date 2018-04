El impuesto a la ignorancia

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

Jugar a la lotería es una costumbre muy arraigada entre los seres humanos, muchos con la esperanza de pegarle al gordo, sacar el premio mayor y cambiar su vida. Millones de personas compran sus billetes con asidua periodicidad, mientras que el dinero que ingresa va a parar a las arcas del que lo administra.

Información publicada por El Financiero, así como un artículo de Proceso titulado “Lotería Nacional y Presupuesto: ¿A dónde va el dinero?” coinciden en que la Lotería Nacional registra ingresos por 5,000’000,000.00 (cinco mil millones de pesos) anuales. Esto sin contar los ingresos que también genera otro organismo descentralizado como lo es Pronósticos para la Asistencia Pública.

La realidad de este tipo de juegos de sorteos y lotería, no solo en México, sino en el mundo, es que son negocios con licencia para estafar, lucrando con los anhelos de las personas, donde la mayoría de quienes juegan son de estrato socioeconómico bajo o medio-bajo.

Como ejemplo didáctico: Para pegarle al Melate tienes que atinarle a seis números de cincuenta y seis, haciendo los cálculos probabilísticos nos arroja lo siguiente: (56/6)*(55/5)*(54/4)*(53/3)*(52/2)*(51/1) = 32’468,436. Esto es una probabilidad de 1 en 32.5 millones, por lo que es más fácil que te caiga un rayo a ganar el premio mayor.

La probabilidad de ganar el Powerball en Estados Unidos es aún menor: 1 en 292 millones acorde a un artículo titulado “Odds of winning a lottery jackpot are worse than you expect” publicado por la CNBC, donde también establece que la probabilidad de ser asesinado por un tiburón es de 1 en 3.7 millones y la probabilidad de ser asesinado por un asteroide es de 1 en 1.9 millones.

Negocios que se aprovechan de la esperanza de las personas son de los más redituables, tanto en países en vías de desarrollo como países desarrollados, con sus atenuantes cada uno. Esto nos confirma que el ser humano tiene fe en que algún día llegará un golpe de suerte que le cambie su vida, ansía volverse millonario de la noche a la mañana o que sin esfuerzo consiga una meta ansiada, lo cual es iluso.

En un análisis muy atinado que realiza Ricardo Raphael en su libro El Mirreynato, establece que la posibilidad de que una persona en México ascienda en la escalera socioeconómica es casi nula y donde la poca probabilidad de subir de decil no es por el mérito o estudio, sino debido al capital relacional y social.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias indica en relación con la riqueza en México que: “8% de las personas que partieron del quintil más bajo alcanzó el quintil más alto (…) Finalmente, en materia de percepciones, las personas no invierten en esfuerzos adicionales en formación de capacidades al percibir que estos no generan ganancias a largo plazo”. Lo cual viene a reafirmar lo que establece Raphael en su libro en base a la nula meritocracia y a la prevalencia del nuevo sistema, el Mirreynato. Esto en contraste con los países escandinavos donde la proporción de movilidad social triplica a la mexicana y se da en base a la preparación, méritos y capacidades.

Nos quejamos del incremento de impuestos, del aumento a la gasolina, de lo sueldos desproporcionados de funcionarios, de los desfalcos, del mal estado de carreteras, de la falta de empleo, pero seguimos pagando el impuesto más alto sin ni siquiera darnos cuenta: El impuesto a la ignorancia.

¿Y tú qué harías si te sacas la lotería?

