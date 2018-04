DESAFÍA GOBERNADOR A NAVARRETE PRIDA A QUE CONTESTE LO QUE PASA EN EL CASO GUTIÉRREZ

– Advierte Javier Corral que boletín mentiroso del Secretario de Gobernación lo releva de seguir guardando discreción de la relación con el funcionario

El gobernador Javier Corral desafió al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a que conteste lo que está sucediendo en torno al caso de Alejandro Gutiérrez, desde el momento mismo de su detención.

Advirtió que ante el mensaje mentiroso de Navarrete, se verá obligado a romper la discreción que ha tenido deber de guardar sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas con el funcionario: “me está relevando de esa obligación que yo tengo de discreción de nuestras, no sólo conversaciones, sino de estos hechos que tenemos documentados”.

En entrevista a nivel nacional con Carmen Aristegui, el mandatario chihuahuense dijo que esperará a que Navarrete Prida conteste, porque aunque “ya están desatados contra mí, ya nos lanzaron toda la furia, nos están haciendo todo tipo de groserías, no me voy a detener, nos vamos a defender”.

Afirmó que contestará todo lo que interponga Gobernación: “yo no me voy a parar. A mí no me van ni a amedrentar, ni a intimidar por ninguna vía. Y eso deben tenerlo muy claro Navarrete Prida y Peña Nieto, si nos está oyendo”.

“No le tengo miedo. A nosotros un gobierno y un régimen corrupto no nos va a doblegar. No nos va a ver Peña Nieto de rodillas. Nos va a ver de pie y dando la cara”, acotó.

Durante la entrevista, reveló que las autoridades federales colaboraron en la detención de Gutiérrez, en Coahuila, porque no sabían de quién se trataba, pero desde que el momento en que lo supieron han intentado arrebatarle el caso a Chihuahua.

¿Dices que cuando se enteraron los altos mandos de que el detenido era Gutiérrez se los quisieron quitar?, preguntó la entrevistadora.

Sí, respondió, sin embargo, dijo que no abundaría sobre el asunto a pesar de tener pruebas documentales de todo ello, hasta que Navarrete conteste.

Sobre la afirmación de que pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley, Corral respondió: “bueno Peña tiene muchos asuntos abiertos, pendientes de ser sancionados por la ley. No me refiero a esos. Me refiero a su intervención en este caso”.

Aclaró que no ha hablado de otros asuntos, ni de la Casa Blanca, ni de Odebrecht, sino que el tema es Alejandro Gutiérrez, en el que el Presidente de la República tiene particular interés.

Agregó que en ocasiones han preocupado al Presidente diciéndole que (Gutiérrez) está torturado, que está presionado, pero “eso es puro cuento, tienen miedo de que Gutiérrez se doble, que hable. Está temblando Peña Nieto porque sabe que la cárcel debilita cualquier lealtad”, aseguró.

Consideró que en esa circunstancia la Federación está haciendo cosas tan desaseadas como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en torno al traslado del juicio de Gutiérrez para que sea juzgado en la Ciudad de México.

Dicho colegiado enlistó, discutió, resolvió y notificó el asunto, todo en un mismo día.

“Pues qué creen, que somos tarados o qué. Piensan que nos vamos a quedar callados? No, vamos a dar la batalla hasta el final. Yo sé, yo sé todo el conglomerado de medios y de instrumentos que tienen a su disposición para tratar de imponer una narrativa”, añadió.

Mientras tanto, dijo que era importante saber cómo va la extradición, si la van a dejar para después de las elecciones porque se han quedado rezagados los tres principales asuntos en contra el exgobernador de Chihuahua, en la PGR.

Señaló que es necesario que las autoridades federales expliquen por qué se han tardado un año en traducir las órdenes de aprehensión en contra de Duarte. Y, si ese hecho no es indicativo del doble manejo, está también el trato diferenciado que el gobierno de Peña Nieto ha dado al Duarte de Veracruz con relación al Duarte de Chihuahua.

“Porque, sostengo que en la protección a Duarte se están protegiendo a sí mismos. Porque nosotros no entramos a la falacia de hacer investigaciones locales, sino que las autoridades estatales han investigado las redes de corrupción política tejidas en el anterior gobierno, como la caja chica de 380 millones de pesos del asunto llamado Online, a través de empresas fantasmas, facturadoras, para pagar campañas electorales del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez”, agregó Corral.

Concluyó diciendo que esos son los asuntos que tienen parados en la PGR, tres casos que suman un monto de 750 millones de pesos, presentados por las autoridades de Chihuahua hace ya un año.

