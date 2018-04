Alcalde sustituto tiene que ser suplente o un regidor: Rosy Gaytán

La regidora del PRI Rosa Isela Gaytán, informó que una vez que la alcaldesa María Eugenia Campos pida licencia deberá asumir el cargo la suplente Margarita Blackaller, y de no ser así deberá hacerlo un regidor.

La edil explicó que así lo contempla el código municipal de Chihuahua en sus artículos 100 y 101.

Rosy Gaytán comunicó que en dado caso de que Blackaller no fuera la sustituta, tendrá que exponer sus motivos ante el Cabildo para que éste elija uno nuevo, y en ese inter será el secretario del Ayuntamiento César Jáuregui quien se mantenga al frente.

Por lo anterior, la regidora explicó que la ley es muy clara y no puede ser un director el alcalde suplente, sino un miembro del Cabildo.

Comentarios

comentarios