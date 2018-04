Registran empresas poco crecimiento en 2018: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Fierro, informó que las empresas han crecido sólo un 6 por ciento en lo que va del año.

Indicó que esta problemática se deben a que no existe inversión no del Estado ni de la Federación, por lo que urgió a las autoridades a hacer algo al respecto.

El líder de Canaco señaló que hubo una reunión con el gobernador del estado Javier Corral Jurado, quien les dijo que están en austeridad y no hay dinero para invertir.

Carlos Fierro informó que si bien es cierto hubo un crecimiento del 6 por ciento, éste no se vio reflejado en la economía a causa de la inflación.

Para finalizar, el presidente de Canaco señaló que existe el riesgo de que las emprendas se comiencen a ir de Chihuahua, lo que generaría desempleo y crisis económica.

Comentarios

comentarios