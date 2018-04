Sin Allen Iverson, no habría LeBron James

No, Iverson no influyó en el peculiar estilo de juego atlético de James. En cambio, el niño de 6 pies 8 pulgadas (2.03 metros) y 260 libras de Akron, Ohio, heredó la inquebrantable lealtad a sí mismo de Iverson.

Las historias de sus respectivos acompañantes están bien documentadas. Mientras que el círculo interno de Iverson perdía autos Bentleys en los aeropuertos, los confidentes más cercanos de James -Maverick Carter, Randy Mims y Rich Paul- manejaron los asuntos de James.

“Hubo muchas ocasiones en que ni siquiera Allen había hecho algo”, le dijo una vez el expresidente de los Philadelphia 76ers, Billy King, a Stephen A. Smith. “Pudo haber sido alguien del equipo de [Iverson]. Pero no importó. También podrías culparlo porque lo último que iba a hacer era contarle a alguien. No importa la razón. No importan las consecuencias. Asumiría la responsabilidad él mismo por alguien que le importara, y simplemente diría que no era perfecto”.

Al crecer viendo a Iverson, quien es el número 17 en la lista de los 100 jugadores más influyentes de la NBA, James sin dudas aprendió de los errores de su modelo.

Claro, los que están por delante de Iverson tienen argumentos válidos que dan fe de sus habilidades en la cancha. Además de ser una máquina de puntuación con apenas 6 pies (1.83 metros) y 160 libras y revolucionar el crossover, la influencia de Iverson en el juego de baloncesto es mínima. Iverson nunca tuvo un tiro brincado como Stephen Curry, ni fue tan físicamente imponente como Wilt Chamberlain o Bill Russell. Iverson seguramente carecía de la conciencia social de un Kareem Abdul-Jabbar.

En la segunda mitad del primer verso de “Thank Me Now”, del cantante canadiense Drake, éste no solo hace referencia a Iverson, sino que también ofrece una comparación válida: Maldición, juro que los deportes y la música son sinónimos / Porque queremos ser ellos, y ellos quieren ser nosotros. En la superficie, la línea alude al lamentablemente alto número de jugadores que sin éxito han probado en el hip-hop. El significado subyacente de esta letra, sin embargo, era mostrar las similitudes entre Iverson y el género del hip-hop.

Al igual que un rapero, Iverson era un luchador. Ambos superaron tremendos obstáculos para alcanzar un lugar de prominencia. Y una vez que llegaron a la cima de la montaña, ambos fueron ridiculizados por simplemente existir. Pero quizás lo más importante es que ambos transformaron sus respectivos campos de juego.

El impacto de Iverson no se puede medir en puntos y anillos. Por el contrario, revolucionó la forma en que los jugadores de la NBA se expresaron. Con cada cadena de tatuajes, trenzas y diamantes, Iverson trajo la cultura del hip-hop a la liga.

Y todos los demás lo siguieron. Pronto, las sudaderas y los pañuelos (do-rags) eran la norma. Esto pronto se convirtió en un problema para las oficinas de la NBA: la liga se estaba volviendo demasiado negra. En respuesta, el comisionado David Stern instituyó una política de código de vestimenta muy controvertida antes de la temporada 2005-06 que básicamente prohibió la mayoría del guardarropa de Iverson.

“Y en lo que a mí respecta, no era nada que intentara hacer diferente”, dijo Iverson sobre su estilo único. “Esta era la manera en que los chicos de donde soy se visten. No me lo inventé, los chicos con los que crecí, así es como se vestían”.

Ese año Iverson se perdió los playoffs por dos juegos, pero se ganó una aparición en el Juego de Estrellas, promediando 33 puntos por partido y liderando la liga en minutos jugados. ¿Su segundo y tercer mejores compañeros de equipo? Un envejecido Chris Webber y un joven Andre Iguodala.

Sin embargo, él nunca se quejó.

Quizás el legado de Iverson fue permitir que la próxima generación de niños negros se sintiera cómoda con su propia piel. Él no siempre tomó las decisiones correctas. Como todos los humanos, tenía defectos. Sin embargo, al final del día, Iverson nunca olvidó de dónde venía.

Hoy en día, no es nada para la NBA nombrar a “Stir Fry” de Migos como la canción oficial del fin de semana del Juego de Estrellas. Los jugadores de hoy han usado el código de vestimenta para profundizar en la alta moda. El Instagram de James está lleno de videos de ejercicios que muestran los últimos éxitos del hip-hop. Quince temporadas en la liga y James ha usado continuamente su voz para hablar en nombre de los silenciados.

Claro, tal vez el crossover asesino de Iverson y su gran personalidad no fueron suficientes para garantizar una selección entre los 10 mejores. Aun así, obligó a una liga llena de oficinas centrales repletas de personas blancas a estar cómodas con la cultura hip-hop.

Desde la música en el juego hasta la forma en que los jugadores se presentan, los remanentes de la influencia de Iverson aún se pueden encontrar hoy. Solo eso debería haberle ganado un lugar entre los 10 primeros. Si no, tal vez su influencia en uno de los mejores jugadores que el juego haya visto debería haberlo llevado a ese grupo.

