Finaliza temporada regular

–Es Pioneros de Delicias el líder de la tabla de posiciones–

–Se definen las series para los playoffs–

Meoqui, Chih.- En un duelo cerrado de inicio a fin, Pioneros de Delicias remontó una desventaja de 12 puntos en la segunda mitad del encuentro y terminó por imponerse ante Cerveceros de Meoqui a domicilio con cartones de 108-114, en el último encuentro de la temporada regular dentro de la Liga de Básquetbol Estatal.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Abraham Disla concluye la temporada regular como líder de la tabla de posiciones con un total de 41 unidades. Mientras que, Cerveceros de Meoqui finaliza en séptimo sitio con 32 puntos.

Las series de postemporada que se jugarán a ganar tres de cinco posibles encuentros con formato 2-2-1 comienzan este viernes seis de abril donde los ocho contendientes dejarán todo en la duela para disputar el galardón.

Pioneros de Delicias que está sembrado en la primera posición y con una racha de ocho victorias, se estará enfrentando a Potros de Nuevo Casas Grandes que avanzó en octavo lugar con una racha de tres triunfos.

Del mismo modo, Soles de Ojinaga que avanzó sembrado en el segundo sitio con ocho triunfos en los últimos diez encuentros, se medirá ante Cerveceros de Mequi que finalizó en séptimo puesto con tres derrotas consecutivas.

Mientras que, sembrados en el tercer escalón, Dorados de Chihuahua que finalizó con cinco triunfos al hilo y el invicto de 11 victorias en casa, se medirá en su serie ante Nogaleros de Jiménez que concluyó sembrado en el sexto sitio con un récord de nueve victorias y dos derrotas en casa.

Por su parte, Petroleros de Camargo que finalizó sembrado en el cuarto lugar y ocho triunfos en los últimos diez encuentros, se estará enfrentado ante Vaqueros Saucillo que terminó en el quinto lugar con 12 victorias.

Series de cuartos de final en los Playoffs:

Pos. Equipo Vs Equipo Pos.

1 Pioneros de Delicias vs Potros de Nuevo Casas Grandes 8

2 Soles de Ojinaga vs Cerveceros de Meoqui 7

3 Dorados de Chihuahua vs Nogaleros de Jiménez 6

4 Petroleros de Camargo vs Vaqueros Saucillo 5

Tabla de posiciones

Pos. Equipo JG JP PTS

1 Pioneros de Delicias* 20 2 41

2 Soles de Ojinaga* 19 3 41

3 Dorados de Chihuahua* 17 5 38

4 Petroleros de Camargo* 15 7 36

5 Vaqueros Saucillo* 12 10 34

6 Nogaleros de Jiménez* 12 10 34

7 Cerveceros de Meoqui* 10 12 32

8 Potros de NCG 9 13 31

9 Centauros de Chihuahua 8 14 30

10 Industriales de GP 8 14 30

11 Mineros de Parral 2 20 24

12 Alfareros de CG 0 22 21

*Equipos calificados a playoffs

