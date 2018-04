Apoyo al campo y a ejidatarios ofrece AMLO en Cuauhtémoc

De resultar electo el próximo 1 de julio es que su administración desenterraría la corrupción, reiteró el candidato.

México.- Ante simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de municipios de Chihuahua como Bachiniva, Bocoyna, Guerrero, Chinipas, Namiquipa y Morís, el candidato Andrés Manuel López Obrador prometió apoyo al campo a productores y ejidatarios.

“Hoy iniciamos la campaña presidencial en Ciudad Juárez y ahora aquí. Antes que nada quiero pedirles que tengan confianza, que no les voy a fallar porque tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo ante manifestantes congregados al exterior del Auditorio de las 3 Culturas, donde realizó su segundo acto de campaña.

Al igual que en la ciudad fronteriza, el abanderado por la coalición Juntos haremos historia reiteró que uno de los principales compromisos de resultar electo el próximo 1 de julio es que su administración desenterraría la corrupción del régimen porque está “podrido”.

Mejorar los salarios de los trabajadores, apoyar a jóvenes y estudiantes así como a grupos vulnerables son otras de las intenciones anunciadas a ciudadanos congregados en el mitin que tuvo una duración de poco más de media hora.

SDP noticias

Comentarios

comentarios