¡De última hora! Rafa Márquez iría a Rusia 2018 hasta de auxiliar de Osorio

Si no entra en la convocatoria final, el defensa central tendría su primera experiencia en el banquillo.

Estamos a escasos 74 días para que comience a rodar el balón por las canchas de Rusia 2018 y aún es incierta la situación de Rafael Márquez con la Selección Mexicana de Juan Carlos Osorio.

El futbolista del Atlas, aunque aún no resuelve por completo el problema personal que lo alejó de las canchas durante un tiempo, ya trabaja al parejo de sus compañeros y el viernes pasado, en el partido contra el líder Santos, demostró que puede jugar los noventa minutos. El que por muchos es considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos no disputaría su quinto Mundial por cuestiones meramente administrativas, pues hay patrocinadores del Tricolor que no quieren estar involucrados con su imagen.

Sin embargo, y a pregunta expresa de Alex Aguinaga en La Última Palabra, el exjugador del Barcelona aseguró que de no ser convocado por Juan Carlos Osorio, estaría encantado de aceptar un rol como auxiliar técnico del colombiano.

“Yo estoy dispuesto a aportar lo que sea. Tengo mucha experiencia como para nada más quedármela conmigo mismo. Yo encantado de estar (en Rusia) en la posición que sea, tanto si es en la parte técnica, si es en la cancha, si es en la banca, si es en la tribuna, si es en el vestidor, yo no tengo ningún problema. Siempre me gusta aportar todo lo que pueda para ayudar a la Selección, al equipo y todo depende de lo que vaya a pasar en estos meses que quedan para ir al Mundial”, aseguró el defensa central en entrevista exclusiva para La Última Palabra.

