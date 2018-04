Tiene 13 años y se postula para ser el próximo gobernador de Vermont

Ethan Sonneborn es un estudiante de octavo grado que ama el baloncesto, la pesca y la escritura.

Ethan Sonneborn también quiere ser gobernador de Vermont. No cuando crezca, sino ahora mismo.

Y gracias a que no hay leyes estatales que requieran que los candidatos a gobernador tengan cierta edad, Ethan es oficialmente el candidato más joven para postularse para esa oficina en la historia de Vermont.

Sus desafíos

Ethan, quien vive en Bristol, está haciendo campaña antes de las primarias demócratas del estado en agosto, donde enfrentará a dos rivales.

¿Su propuesta? Un control de armas más estricto, legislación que dice necesita su estado natal.

Pero tener 13 años plantea algunos desafíos únicos para un candidato.

Uno de ellos, dice el director ejecutivo del Partido Demócrata de Vermont, Conor Casey, es la escuela.

“Es gracioso, su mayor barrera son las complicaciones de estar en la escuela mientras simultáneamente se postula para gobernador, no es que defienda que él abandone sus estudios”, dijo Casey.

“Además, no tiene una licencia de conducir. Depende de otras personas para viajes a eventos estatales en los que tiene que hablar”.

Su plataforma

Ethan dice que su edad no debería ser un factor a considerar, sino sus perspectivas.

Su plataforma ha presentado control de armas desde que anunció su candidatura en 2017.

“Debo admitir que cuando escuché por primera vez sobre un postulante de 13 años de edad, pensé: ‘¿Es esto un niño engreído de Willy Wonka y la fábrica de chocolate?’ Pero no es el caso”, dijo Casey.

“Ethan realmente hizo suyo el tema de las armas desde un inicio. Está representando a gente más joven y ha sido una buena voz para ellos”.

Ethan reconoce que la caza es una parte importante de la vida en Nueva Inglaterra.

“Es una cultura que respeto”, dijo. “Pero si debo decidir entre permitir que mis amigos pasen un buen rato en el campo de tiro y posiblemente sean víctimas de un tiroteo en la escuela, voy a elegir una legislación para protegerlos del tiroteo en la escuela”.

Un mes tras la masacre de Parkland, ¿qué cambió?

Sonneborn dice que parte de su campaña tiene la intención de alterar el status quo.

“Siempre ha habido una sensación de: ‘En política no hablamos de eso’. Eso es lo que quería cambiar”, dijo.

“Desearía que no necesitemos de tragedia para involucrarnos en un diálogo nacional sobre cómo avanzar, pero no podemos retroceder en el tiempo y hacer que Parkland no suceda. Y mientras estamos en en este momento, creo que es una buena oportunidad para hacer cambios”, dice Sonneborn.

Su educación

Los padres de Ethan no son muy políticos, dice. Pero su pasión se avivó en un principio cuando compró una enciclopedia, en una venta de garaje cuando tenía 5 años.

“Siempre he admirado a algunos de los grandes constructores de coaliciones de la era moderna: Mrtin Luther King, Robert F. Kennedy, que vinieron de todos los ámbitos de la vida para lograr un objetivo común”, dijo Ethan.

“No tiene que ser un Kennedy o un ministro famoso para ser un constructor de coaliciones. Solo debe haber un problema que le interese y estar dispuesto a hablar en su plataforma”, agrega.

Y lo hace muy bien, dice Jessica Barewicz, su directora en la escuela Mt. Abraham Union.

“Tiene ideas claras, concretas, basadas en la investigación para mejorar a Vermont y a la sociedad en general”, dijo. “Eso es todo un logro de pensamiento crítico concertado, participación cívica y una naturaleza visionaria para un estudiante de secundaria”, opinó la educadora.

Ethan dice que conoció al gobernador Phil Scott, quien le dijo que su candidatura a la gobernación es “muy buena”.

El secretario de Estado de Vermont, Jim Condos, dijo a CNN que aunque no existe una ley actual que prohíba a Ethan postularse, su oficina probablemente discutirá una edad mínima para candidatos a gobernador el próximo año.

CNN

Comentarios

comentarios