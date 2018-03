Es Potros NCG el último invitado a playoffs

–Sin posibilidades de avanzar Industriales y Centauros por dominio entre sí–

Chihuahua, Chih.- Potros de Nuevo Casas Grandes hizo valer su condición de local derrotando a Centauros de Chihuahua y Petroleros de Camargo hizo lo propio ante Industriales de Gómez Palacio para que el cuadro de Potros avanzara a los playoffs dentro de la Liga de Básquetbol Estatal, en acciones de la jornada número 21 y penúltima de la temporada 2018, donde además Vaqueros Saucillo derrotó a Alfareros de Casas Grandes.

En un duelo de gran interés para ambos equipos que pelearon la postemporada, Potros de Nuevo Casas Grandes aprovechó su localía y derrotó a Centauros de Chihuahua con apretados cartones de 93-86; al tiempo que, Industriales de Gómez Palacio perdió ante Petroleros de Camargo al son de 116-106 para otorgarle el último boleto a playoofs al equipo de Potros.

De la mano de Tom Bush que registró un doble-doble de 27 puntos y 18 rebotes, además de 22 unidades de Joshua Ramírez, el equipo dirigido por Juan Gómez venció a Centauros de Chihuahua con cartones de 93-86, dejando fuera de los playoffs al cuadro comandado por Jorge Valverde.

El ataque ofensivo de Potros estuvo liderado por Tom Bush con un doble-doble de 27 puntos y 18 rebotes, seguido de Joshua Ramírez con 22 unidades y Ezra Swanson con 18 más. Por Centauros, William Tolefree se fue con 24 puntos y Jomari Dadshaw con 18 más.

En acciones celebradas en el Poliforo Víctor Valles Arrieta, Petroleros de Camargo tomó las riendas desde el primer capítulo con cartones de 38-34, yéndose al descanso del medio tiempo con la pizarra 64-63; tras el regreso a la duela, el cuadro local comenzó a despegarse en el marcador, cerrando el tercer periodo 89-82, dando paso al último cuarto donde finalmente salieron avante al son de 116-106.

La ofensiva petrolera estuvo liderada por Manny Hernández con 31 puntos, seguido de Shane Heyward con 26 unidades e Israel Nolasco con 20 más. Por el cuadro lagunero que ya quedó sin posibilidades de calificar a playoffs, Jeff Stubbs terminó con 28 puntos, George Williams con 26 y Ernesto Andrade con 20 tantos.

Mientras que, Vaqueros Saucillo aprovechó su condición de local y se impuso sin problemas a Alfareros de Casas Grandes con cartones de 135-72 para obtener su octavo triunfo en casa y décimo primero de la campaña. Ahí, la ofensiva local estuvo encabezada por Jacob Ríos con 28 puntos, seguido de Óscar Pérez con 20 y Bogart Durán con 17 más. Por Alfareros, Gilberto Fernández encestó 13 unidades y Adrián Apodaca 12 más.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo JG JP PTS

1 Soles de Ojinaga* 18 3 39

2 Dorados de Chihuahua* 17 5 38

3 Pioneros de Delicias* 18 2 37

4 Petroleros de Camargo* 15 6 35

5 Nogaleros de Jiménez* 12 10 34

6 Vaqueros Saucillo* 11 10 32

7 Potros de NCG 9 13 31

8 Cerveceros de Meoqui* 10 10 30

9 Industriales de GP 8 13 29

10 Centauros de Chihuahua 7 14 28

11 Mineros de Parral 2 20 24

12 Alfareros de CG 0 21 20

*Equipos calificados a playoffs

Jornada 21

Miércoles 28 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros 92-83 Soles

Dorados 138-40 Mineros

Viernes 30 de marzo

Local vs Visita

Vaqueros 135-72 Alfareros

Petroleros 116-106 Industriales

Potros 93-86 Centauros

Domingo 01 de abril

Local vs Visita

Cerveceros vs Pioneros

Jornada 22

Jueves 29 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros 80-104 Dorados

Mineros 58-132 Potros

Sábado 31 de marzo

Local vs Visita

Industriales vs Vaqueros

Centauros vs Alfareros

Pioneros vs Petroleros

Soles vs Cerveceros

Comentarios

comentarios