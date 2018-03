Le dan vida a la corrupción

A través de la serie ‘The Oath’, que se grabó en Puerto Rico, se busca explicar al público por qué y cómo ocurre la corrupción.

Abusos de au­toridad, violaciones a dere­chos humanos que a veces se transforman en asesina­tos impunes; hurtos directos por agentes al momento de la aprehensión o búsqueda de evidencias al imponer multas y hacer decomisos por cualquier ofensa e in­cluso dedicarse al tráfico de estupefacientes, son algu­nos delitos que han lleva­do a hablar de un aumento incontrolable en la corrup­ción en el Departamento de la policía de Estados Unidos.

Apenas el pasado 1 de marzo, Michael Harrington, antiguo jefe de la policía de Nueva York, fue detenido por diversos casos de co­rrupción. Situaciones como esas sirvieron de inspiración para 50 Cent y Joe Halpin para crear la serie The Oath, la cual se grabó en Puerto Rico.

“La corrupción en la po­licía es uno de nuestros ejes centrales. Es un cáncer que habita esta institución, son sociedades secretas de las que apenas se está cono­ciendo. Si han visto pro­gramas como The Sopranos, los per­sonajes toman po­bres decisiones, pero la gente en­tiende cómo y por qué las tomaron así. A un nivel sub­consciente, lo que atraviesan los per­sonajes, son situa­ciones que mucha gente ha vivido.

“Hay tanta gente que ha muerto por armas, que la gente entenderá que a ve­ces se toman decisiones en segundos. Pueden ser ma­las, que pueden afectar su vida y su carrera. Así inicia la corrupción por decisio­nes pobres que toman para no perder su trabajo. La úni­ca forma de combatir es­tas situaciones es logrando que la gente se dé cuenta de ellas. Espero que el pro­grama lo logre”, dijo Halpin ante diversos medios de comunicación.

La serie de diez episo­dios explora un mundo de pandillas conformadas por aquellos policías que ju­raron proteger y defender. Con esta producción se ex­ponen aquellas sociedades secretas que son casi impo­sibles de infiltrar, pues sólo algunos pocos son elegidos para entrar, aunque una vez dentro los miembros harán lo que sea para protegerse unos a otros de los enemi­gos externos e internos.

Sean Bean interpreta a Tom Hammond, un “policía duro” que alguna vez dirigió una pandilla secreta de po­licías deshonestos llamada The Ravens. Sin embargo, sus actividades clandesti­nas terminan enviándolo a prisión después de hacer un trato con un agente encu­bierto del FBI.

De acuerdo con Ryan Kwanten (Steve Hammond), lo que plantea The Oath, que se estrena este 6 de abril en Crackle, es ayudar a la gente a formar una opinión y quizá colaborar a que no se come­tan actos de impunidad.

“Es parte de lo que suce­de. Vivimos en un mundo en el que esto no es ficción, es algo real. Está frente a tus ojos, lo ves en las noticias, en redes sociales, en tu ve­cindario y si podemos ayu­dar a formar una opinión, decir la verdad, qué mejor.

“Es una rebanada de la vida. La gente no experi­menta o vive estas situacio­nes a menudo. Pero hablar de estos temas, en especial cuando sabemos de la bru­talidad policiaca, la corrup­ción en las noticias, la gente lo conoce y lo sabe. Los per­sonajes están tan bien escri­tos que la gente entenderá su mentalidad y sabrán por qué muchas veces se ven involucra­dos en estas situa­ciones”, indicó.

Katrina Law (Karen Beach) le pone el toque fe­menino a la co­rrupción policaca. Ella interpreta a una mujer policía capaz de todo por conseguir sus objetivos.

“Los personajes feme­ninos están surgiendo en una época que de verdad me apasiona, estamos en una ola de cambio, que nos permite sumergirnos más en los personajes, pensar si es una heroína o no, si tiene motivos cuestionables para hacer lo que hace. No debe ser fuerte porque debe sal­var a un cachorro, sino por­que tiene el poder para ser fuerte. Estos personajes re­sonarán con gente que tome decisiones de vida o muerte todo el tiempo.

“Tenemos muchos per­sonajes de mujeres fuer­tes, no apostamos por los estereotipos, mostramos todos sus lados: el vulne­rable, el poderoso, el senti­mental, el de liderazgo. Me pasó que me tocó una esce­na que sentí estaba escri­ta para un hombre, pero tuve que sacar la forta­leza porque en realidad era para mí. Porque el poder y la fuerza tiene capas, eso la hace hu­mana”, señaló.

