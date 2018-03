Rusia, ¡cuídate! Los mexas tenemos himnos para romperla en tus estadios

Cualquier evento deportivo sin un mexicano en las gradas no sirve para nada. No hay nadie en el mundo que se resista al encanto que tenemos para poner la fiesta. Cierto, ya acostumbramos a la banda con el Cielito lindo, pero en Rusia vamos preparados con otras rolotas que nos harán todavía más entrañables.

TU CÁRCEL

Porque no se puede ir por la vida sin enaltecer la obra maestra de Los Bukis. Cantada en coro en plena Copa del Mundo logrará que a los mexicanos nos amen todavía más de lo que nos aman. No es redundancia sino amor. ¡Los Bukis forever! Ustedes no están para creerlo, pero será el nuevo sello distintivo de la legión tricolor.

La puerta negra

No podemos negar que fuera de nuestro país nos gana la emoción en cuanto escuchamos a los Tigres del Norte. Hay que estar en territorio ajeno, lejos de la patria, para agarrarle cariño al sonido del acordeón norteño.

NO TENGO DINERO

Emperador del sentimiento, el siempre eterno JuanGa nos heredó una canción que ponemos incluso en Navidad así nomás porque sí. Y como tenemos harto amor para dar, un estadio nos queda chico para entonarla.

Quen pompó

Patriarca del buen estilo, Chico Che puede encumbrarse en tierras rusas con una canción que bien nos pondría a bailar con overoles en las tribunas. Vaya, imagínense cómo romperíamos el orden alemán con este poema.

EL TRISTE

Es una ironía que semejante letra pueda ser entonada en coro. Pero en su tristeza, la canción nos puede ayudar para confundir al rival. Seguro que los alemanes se volverían locos dándole garganta a lo que el gran Pepe Pepe nos heredó.

