Definidos siete equipos a playoffs

–Industriales, Potros y Centauros pelean el último boleto a postemporada–

–Mineros y Alfareros sin posibilidades de calificar–

Chihuahua, Chih.- De cara al cierre de la temporada regular, son siete equipos los que ya se encuentran clasificados para avanzar a los playoffs 2018 en la Liga de Básquetbol Estatal, dos más se encuentran sin posibilidades de calificar y los tres restantes pelean el último boleto para la fiesta de postemporada.

Los cuadros de Soles de Ojinaga, Pioneros de Delicias, Dorados de Chihuahua, Petroleros de Camargo, Nogaleros de Jiménez, Vaqueros Saucillo y Cerveceros de Meoqui son quienes ya tienen asegurado su lugar en los playoffs.

Mientras que, Industriales de Gómez Palacio, Potros de Nuevo Casas Grandes y Centauros de Chihuahua aún se encuentran peleando por el último boleto a la postemporada.

Por su parte, Mineros de Parral y Alfareros de Casas Grandes se encuentran sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Los playoffs darán inicio el viernes seis de abril donde avanzarán los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones al término de la temporada regular y los equipos se enfrentarán en formato de cuartos de final siendo el primer lugar frente al octavo, el segundo ante el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto frente al quinto.

Las series de cuartos de final se jugará a ganar tres de cinco posibles encuentros con formato 2-2-1, jugándose los primeros dos encuentros el viernes seis y sábado siete de abril en casa del que elija el equipo mejor posicionado en la tabla de posiciones.

A las semifinales avanzan los ganadores de la serie anterior que se medirán bajo el mismo esquema; es decir, el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones al término de la temporada regular frente al menor ubicado en la misma y será con formato 2-2-1.

La serie final por el título será a ganar cuatro de siete posibles encuentros con formato de 2-2-1-1-1.

Tabla de posiciones tras 20 jornadas

Pos. Equipo JG JP PTS

1 Soles de Ojinaga* 18 2 38

2 Pioneros de Delicias* 18 2 37

3 Dorados de Chihuahua* 15 5 34

4 Petroleros de Camargo* 14 6 33

5 Nogaleros de Jiménez* 11 9 31

6 Vaqueros Saucillo* 10 10 30

7 Cerveceros de Meoqui* 10 10 30

8 Industriales de Gómez Palacio 8 12 28

9 Potros de Nuevo Casas Grandes 7 13 27

10 Centauros de Chihuahua 7 13 27

11 Mineros de Parral** 2 18 22

12 Alfareros de Casas Grandes** 0 20 19

*Equipos ya calificados a playoffs

**Equipos que ya no tienen posibilidad de calificar a playoffs

Jornada 21

Miércoles 28 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros vs Soles

Dorados vs Mineros

Viernes 30 de marzo

Local vs Visita

Vaqueros vs Alfareros

Petroleros vs Industriales

Potros vs Centauros

Domingo 01 de abril

Local vs Visita

Cerveceros vs Pioneros

Jornada 22

Jueves 29 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros vs Dorados

Mineros vs Potros

Sábado 31 de marzo

Local vs Visita

Industriales vs Vaqueros

Centauros vs Alfareros

Pioneros vs Petroleros

Soles vs Cerveceros

