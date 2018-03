Se jugará de miércoles a domingo en cierre de temporada

–Realizan cambios en el rol para jornadas 21 y 22–

Chihuahua, Chih.- Por motivos de celebración de la Semana Mayor y tras un acuerdo entre los representantes de los equipos, el rol de juegos para la jornada 21 y 22 en la Liga de Básquetbol Estatal, sufrió cambios, por lo que se tendrá actividad desde el miércoles 28 de marzo y hasta el domingo primero de abril, concluyendo de esta forma la temporada regular.

La jornada 21 iniciará el miércoles 28 de marzo con los duelos entre Nogaleros de Jiménez (11-9) recibiendo a Soles de Ojinaga (18-2) y Dorados de Chihuahua 815-5) haciéndole los honores a Mineros de Parral (2-18.

Las acciones continuarán el viernes 30 de marzo donde Vaqueros Saucillo (10-10) recibirá a Alfareros de Casas Grandes (0-20). Del mismo modo, Petroleros de Camargo (14-6) recibe a Industriales de Gómez Palacio (8-12) y Potros de Nuevo Casas Grandes (7-13) estará haciéndole los honores a Centauros de Chihuahua (7-13).

No será hasta el domingo 01 de abril que concluya la jornada 21 con el duelo entre Cerveceros de Meoqui (10-10) y Pioneros de Delicias (18-2).

Mientras que, la última jornada del rol regular, la número 22, arranca el jueves 29 de marzo con los enfrentamientos entre Nogaleros y Dorados, Mineros y Potros; finalizando con los duelos entre Industriales y Vaqueros, Centauros y Alfareros, Pioneros y Petroleros, así como Soles y Cerveceros.

Jornada 21

Miércoles 28 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros vs Soles

Dorados vs Mineros

Viernes 30 de marzo

Local vs Visita

Vaqueros vs Alfareros

Petroleros vs Industriales

Potros vs Centauros

Domingo 01 de abril

Local vs Visita

Cerveceros vs Pioneros

Jornada 22

Jueves 29 de marzo

Local vs Visita

Nogaleros vs Dorados

Mineros vs Potros

Sábado 31 de marzo

Local vs Visita

Industriales vs Vaqueros

Centauros vs Alfareros

Pioneros vs Petroleros

Soles vs Cerveceros

Comentarios

comentarios