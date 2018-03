Los seleccionados mexicanos olvidados de Brasil 2014

De los 23 que convocó Miguel Herrera para representar a México en Brasil 2014, 15 aún buscan colarse a la lista definitiva de Juan Carlos Osorio, mientras los ocho restantes están muy lejos de llegar a Rusia 2018.

Paul Aguilar: El lateral del América, que fue titular indiscutible en el proceso del ‘Piojo’, ahora no ha sido convocado por el entrenador colombiano desde el 2016.

Francisco Rodríguez: Otro de los que disputó los 90 minutos de los cuatro cotejos que enfrentó el ‘Tri’ el anterior mundial. El ‘Maza’ ahora no es tomado en cuenta por Osorio, mismo que no lo toma en cuenta desde la Copa Oro del 2015.

Carlos Salcido: Jugó 91 minutos en la Copa del Mundo de hace cuatro años, solo fue titular en los octavos de final ante Holanda. Meses después de su participación el defensa de las Chivas anunció su retiro del ‘Tri’.

Miguel Ponce: Se subió de último momento al barco mundialista, donde no tuvo participación. En el proceso del colombiano no ha entrado en planes, pues desde el 2014 no ha portado la playera de la Selección Mexicana.

Isaac Brizuela: Otro de los que no jugaron en Brasil 2014, solo ha sido considerado por el actual director técnico en tres compromisos, uno de eliminatoria y dos más amistosos. Luego del 2016 el ‘Conejito’ no ha sido convocado.

Carlos Peña: Tuvo 11 minutos de juego en la Copa del Mundo pasada y fue en el duelo ante Croacia. El ‘Gullit’, que suma ocho compromisos en el proceso actual, fue considerado para la Copa América del 2016, donde recibió su última convocatoria.

José Juan Vázquez: Fue titular en los tres partidos de la fase de grupos de México en Brasil 2014, los octavos se los perdió debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Osorio contempló al ‘Gallito’ para su primera convocatoria como entrenador del ‘Tri’ en el 2015 y ya no lo ha llamado.

Alan Pulido: No fue utilizado por Miguel Herrera hace cuatro años. El colombiano convocó al delantero para la Copa Oro del 2017, pero una lesión impidió que participara en el torneo.

