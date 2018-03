Estas figuras terminan contrato, pero no tendrán vitrina mundialista

Algunos porque su Selección no llegó a Rusia 2018 y otros porque ya no cuentan para las listas próximas, pero hay grandes jugadores que acaban contrato y serán de los más deseados del mercado.

Veteranos como Robben, Ribery y Touré no han definido su futuro y verán el Mundial desde casa

Los octavos de final de Rusia 2018 comenzarán el 30 de junio, misma fecha en la que expiran algunos contratos de figuras en el futbol europeo, que por diferentes razones no estarán en el certamen con sus respectivas selecciones nacionales.

Stefan de Vrij – defensa, Lazio

Uno de los jugadores más deseados del próximo mercado de fichajes debido a su talento y edad. Con 26 años, el holandés quiere emigrar a un club más importante y el Inter de Milán lo tendría ya apalabrado. Su selección fue eliminada por Suecia en el Repechaje para el Mundial, pero es el jugador con mayor proyección en esta lista. Tanto el Manchester United como el Liverpool estarían interesados, aunque el Inter llevaría ventaja para ficharlo.

Arjen Robben – extremo, Bayern Munich

Se puso la playera naranja por última vez el 10 de octubre durante la caída de Holanda en las eliminatorias a Rusia 2018. El veterano esperaba ser el líder de unos jóvenes tulipanes que finalmente fracasaron y su retiro a nivel internacional fue una muestra de la renovación que le urge al cuadro “Oranje”, mientras que su tiempo en el Bayern Munich también agoniza.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, aseguró en diciembre que ya se encontraban en pláticas para renovarle el contrato. Lo que tiene seguro el jugador de 34 años es que el retiro no es opción. Cuando le preguntaron sobre la MLS o China, dijo que todavía se ve un año o dos al máximo nivel. Si no es el Bayern, ¿dónde encajaría?

Mario Balotelli – delantero, Niza

El delantero ha revivido su carrera en el Niza. Entre Europa League, Ligue 1 y Copa de la Liga, suma 21 goles esta temporada. Pero su buen desempeño se vio opacado por sus ya conocidos problemas de disciplina y no le alcanzó para meterse en la convocatoria más reciente de Luigi di Biagio. El atacante no ha sido convocado desde noviembre de 2014 y no ha jugado con la Azzurra desde la fase de grupos de Brasil 2014.

A sus 27 años, todavía puede ser un buen refuerzo para algún equipo siempre y cuando se mantenga alejado de su lado más controversial. Él ya dijo que le gustaría volver a Italia con la Juventus o el Napoli.

Giorgio Chiellini – defensa, Juventus

Sufrió la eliminación de Italia en el camino a Rusia 2018. Tras ello, puso en duda su continuidad en la Nazionale, pero cuatro meses después fue incluido en la convocatoria de Di Biagio para los amistosos ante Argentina e Inglaterra, aunque causó baja por lesión. Si bien su contrato con la Juve se acaba, el defensa aseguró a la afición que no habrá sorpresas y firmará un nuevo acuerdo pronto.

Yaya Touré – mediocampista, Manchester City

Tras retirarse de la Selección de Costa de Marfil en septiembre de 2016, el centrocampista anunció su regreso en diciembre del año pasado y fue convocado para la actual fecha FIFA. Sin embargo, el jugador de 34 años no se ha concentrado y el cuerpo técnico de los Elefantes, que no superaron la eliminatoria a Rusia, no sabe de él.

Touré suma apenas 97 minutos con el Manchester City en la Premier League esta temporada, por lo que deberá buscar cabida en otro lado a partir del 1 de julio. Ya dejó la puerta abierta al futbol italiano.

Franck Ribéry – extremo, Bayern Munich

Va a cumplir cuatros años retirado de la selección en agosto. Después de que una lesión le impidió jugar el Mundial de Brasil, el habilidoso jugador dijo adiós a “Les Bleus” para dar paso a la nueva generación y concentrarse en su carrera con el Bayern. Si no llega una extensión de contrato ahí, estaría abierto a ir a la MLS, Dubai, China o Qatar.

Yohan Cabaye – mediocampista, Crystal Palace

Otro que fue considerado por Didier Deschamps, pero a sus 32 años ya no tiene cupo en el proyecto joven del cuadro galo. Acudió a la Euro 2016 donde vio acción en dos partidos. El ex del PSG, titular indiscutible con el Crystal Palace desde 2015, todavía no ha firmado un nuevo contrato con las Águilas.

