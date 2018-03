ELIGEN A GANADORES DE FERIA REGIONAL DE ROBÓTICA EFECTUADA EN JUÁREZ

– Participaron 89 menores que se registraron en los tres niveles de competencia los cuales fueron robótica básica, intermedia y avanzada

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la red de Puntos México Conectado que existen en el país realizó hoy la Feria Regional de Robótica en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde resultaron ganadores tres equipos por cada nivel de competencia los cuales fueron robótica intermedia, básica y avanzada.

Rafael Chávez Trillo, Director General del Centro SCT Chihuahua, encabezó la inauguración a nivel local en el Punto México Conectado ubicado en Ciudad Juárez y en donde agradeció la participación de todos los menores.

“Hoy es un día especial, pues se realiza el evento de robótica más grande que existe en el país, los ganadores en el Punto México Conectado a nivel local van a concursar en junio a la Feria Nacional de Robótica”, señaló.

Los ganadores de esta competencia en el nivel básico fueron: El equipo Robogirl, el cual está integrado por Xóchitl Guardado, Katherine Orozco y Danna Levario, asimismo en el nivel de robótica intermedia se alzó con el triunfo el equipo de nombre Los Rinos, integrado por Fernando Galván, Jesús Badillo y Cristián Cárdenas, en el nivel de robótica avanzada el equipo ganador fue The News Kids on The Block integrado por Alan Pereda y Mauricio Gómez.

Es importante mencionar, que para la Feria Regional de Robótica que se efectuó en Ciudad Juárez se registraron 89 participantes en 29 equipos, quienes mostraron los conocimientos adquiridos en sus cursos.

La inauguración a nivel nacional corrió a cargo del Subsecretario de Comunicaciones Edgar Olvera Jiménez así como por Javier Lizárraga, Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, además de Roberto Saint Martín, fundador de Robotix.

Durante las 32 competencias que se efectuaron simultáneamente en todo el país, participaron más de 3 mil socios de los Puntos México Conectado, quienes en sus talleres se prepararon para esta competencia.

