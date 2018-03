Yo no donaría mis órganos porque qué tal que despierto y luego que hago?

Mayré Gómez

Doña lupita acompañada de su hija, Alejandra, pasaban frente a Catedral cuando fueron cuestionadas sobre su decisión de donar sus órganos vitales, claro, cuando ellas fallezcan y su opinión fue muy distinta.

“Que es eso oiga? Donar es que le quiten a uno su corazón y lo de adentro para ponérselo a otro? No como inventan cosas, antes no se usaba eso y ahora salen con que donar órganos. Que no saben que eso no se debe de hacer! Si Dios nos puso corazón y riñones y pulmones y hígado y todo eso, porque cualquier doctor se los va a querer quitar a uno, no oiga, eso no esa bien”, dijo la señora de alrededor de 70 años de edad.

“Fíjese yo conocí a una señora que se murió y no va despertando cuando ya le estaban sacando los riñones! Platicaba ella que se les levantó en el quirófano en plena operación y le dijo a los doctores, pos que me están haciendo? y le tuvieron que devolver los riñones. Nomás si no despierta, si la hubieran dejado sin nada. Qué barbaridad.”

“Jajaja, ay amá, quien le platicó eso? Eso no pude pasar! Le refutó Alejandra, la hija de no más de 40 años. Pues yo si donaría mis órganos, siempre y cuando me aseguren que si se los van a poner a alguien que los necesita o a algún familiar mío, porque quien le dice a usted que se los quitan a uno y luego van y los venden por ahí. No, a mí que me firmen donde los van a entregar a alguien que si los necesita y si se los doy, total, ya muerta no me van a servir y a otra persona sí”.

“Pues tú estás loca”, le recalcó la adulta mayor. Y ya vámonos que se nos va a hacer tarde y las filas se hacen bien grandes, hasta luego.

