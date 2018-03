“Somos camioneros y venimos muchos para que nos ayuden los diputados”

Mayré Gómez

Decenas de hombres se dieron cita frente al edificio de Congreso del Estado, para entrar a dialogar con los diputados.

¿A que vienen a Congreso señores? Se les cuestiono por parte de esta reportera a un grupito reunido alrededor de un arbolito.

“No señito, yo no sé, a mí me dijeron que aquí a las 11:30 y aquí estoy, pero no puedo decirle más cosas porque luego me regañan, mire mejor pregúntele a aquel de rojo que esta haya”.

Pero la mayoría vestía de playera, camisa o chaleco rojo, así que al acercarme, unos a otros indicaron a un hombre en especial que dijo, “mire, el que le puede decir bien es él porque es abogado”. Y el abogado afirmó, queremos hablar con los diputados y en un ratito les decimos de qué se trata.

Alrededor de las 12 del mediodía, cuando una buena cantidad de transportistas llego a la cita, entraron a uno de los salones de la parte baja en Congreso y fueron escuchados por una comisión de Legisladores.

El tema a tratar fueron las reformas de ley al transporte

Alrededor de 100 personas entraron y otras tantas se quedaron afuera de Congreso del Estado, durante la reunión que tuvieron este jueves con los legisladores.

En uno de los salones que se ubica debajo de las escaleras eléctricas, los manifestantes dialogaron con la diputada Laura Marín y Pedro Torres, sobre la nueva reforma de ley del transporte, misma que dicen, los diputados solo aseguran es para mejorar la calidad de los chihuahuenses pero los más perjudicados son los transportistas porque les están exigiendo muchas cosas que implica gastos y todo por el mismo costo.

Después de más de media hora de opiniones a gritos, quedaron en reunirse nuevamente otro día aun sin definir, pero ahora en un lugar más grande en el mismo Congreso, pero donde todos puedan estar sentados y en un lugar cómodo.

