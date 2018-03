Carta a Diputado

DIP. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.

PRESENTE.

Diputado:

Quisiera poder referirme a ti en términos más cordiales pero no puedo; tal pareciera que, la bonhomía —una de las pocas cualidades que te habitaba— según se ve, se esfumó por completo en cuanto te eligieron candidato.

Suele ocurrir. A algunos, es el ejercicio del poder el que les vuela la tapa de los sesos; para otros, no es necesario llegar a tanto, con una candidatura basta y sobra. Por lo visto, tú eres de los segundos.

Mal —y tarde— llegas a la supuesta defensa de los intereses de los chihuahuenses. Te voy a recordar, en breves apuntes —no necesito más—, quién eres, qué has hecho y de lo que eres capaz:

En 2010, junto a Duarte —tu mecenas, como luego se verá; tu manager (porque se lo debes todo)—, fuiste electo diputado por el Distrito 18, para la LXIII Legislatura local;1 al irse Enrique Serrano de candidato a Juárez, te erigieron, ¡Oh, lalá!, Coordinador de la bancada priísta —lo que no es poca cosa—;2 en premio a tu fiel desempeño, en 2013 Duarte te hizo dirigente del CDE del PRI;3 en 2015, en el culmen del duartismo, otra vez como premio a tu complicidad perruna, te hicieron Diputado federal;4 y no sólo eso, sino también Coordinador.5

Si te hubieras limitado a ser tú, cabezón, prietito, discreto y callado, sólo se trataría de una anécdota, rasgos de tu ovejuna biografía, pero, ¿dónde estabas en lo más álgido de la lucha por defender a Chihuahua? Te lo voy a responder: estabas endeudando al Estado.

Los siguientes son datos “duros”, Diputado, demostrables con sólo darle “click” a los sitios que aquí se detallan. De conformidad con el Diario de los Debates del Congreso de Chihuahua, durante tu gestión se aprobó: el 20 de diciembre de 2010, el endeudamiento del Estado por un monto de tres mil millones de pesos (Decreto 211-10 I PO);6 el 15 de diciembre de 2011, otro por 2 mil 600 millones (Decreto 574-11 I PO);7 el 20 de diciembre de 2011, un endeudamiento simulado por 2 mil 500 millones (Decreto 715-11 I PO);8 el 13 de septiembre de 2012, otro por mil 20 millones (Decreto 871-12 VIII PE);9 el 22 de noviembre de 2012, la bursatilización de 6 mil millones (Decreto 912-12 I PO);10 y el 17 de julio de 2013, la emisión de certificados bursátiles hasta por 15 mil millones (Decreto 1327-13 XI PE).11 Lo que en números netos representa un total de 27 mil 620 millones de pesos que aprobaste como legislador local.

No Diputado, no es creíble ni plausible tu versión, aunque a ella se sumen aliados de última hora con vestigios de cierto decoro, como el caso de Jaime García Chávez (a) “La Gata Flora” —conste que el mote no es mío; lo leí en Facebook aplicado al licenciado y me pareció muy acertado para describir su belicosa y veleidosa personalidad—; o pillos redomados, de siete suelas, como Pedro Nicanor Domínguez Alarcón.12

No Diputado, quien crea tus infundios tiene que ser muy crédulo, muy tonto o muy vil, porque en los hechos, bastante daño le has hecho tú a Chihuahua con tu complicidad y tu cinismo, como para venir, ahora, a presumir de una decencia que sólo existe en tu imaginación febril.

Por el bien de tu maltrecha honra, rectifica y ofrece disculpas.

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

