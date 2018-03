Gomita se le va a la yugular a La Bebeshita y todo por un hombre

Pese a que Aracely Ordaz, Gomita, y Daniela Alexis, La Bebeshita, se decían amigas, incluso iban al mismo cirujano, un hombre ha logrado acabar con esa amistad. Todo comenzó porque en redes sociales circular un video en donde se ve al hermano de la ex payasita, ”Lapizito”, besando a una mujer en un antro y sólo unos días antes era novio de Daniela.

Esto provocó el enojo de la amorosa quien por medio de un tuit manifestó su inconformidad. ”Que buen actor eres hasta creí cuando decías q me amabas eres una mi&$%”, escribió la joven.

Pero Gomita no se quedo callada y salió en defensa de su hermano; afirmó que el joven lleva mucho tiempo soltero y no tiene porque dar explicaciones a nadie. Si hay una mala persona en todo esto debe ser ella (La Bebeshita) por estar hablando de las personas. Además, y por medio del perfil en Facebook, se ve a una Gomita afirmando que la amorosa sólo desea llamar la atención, porque no tiene quien la ame. ”Ay chiqui, se ve que es nueva en esto (….) ¿saben por qué es nueva? Porque yo no llamo la atención tirándole a la gente, nunca (…) yo llamo la atención con mis silicones y ya”.

TV Notas

