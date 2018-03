Golovkin: “Canelo está haciendo trampa, se mete drogas”

El boxeador aseveró que el mexicano se dopó para su primera pelea

El boxeador kazajo Gennady Golovkin, sigue preparándose para la pelea revancha ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sin embargo resaltó que el mexicano hace trampa por el reciente caso de dopaje al que se le relacionó y aseguró que nada tiene que ver la carne.

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? Por favor, se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”.

GGG criticó fuertemente al Canelo y a Óscar de la Hoya, y los acusó de usar sustancias prohibidas en sus peleas, incluyendo la primera que vivieron en septiembre del 2017.”Fue muy obvio con todo esos músculos y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles. También puedo hablar de Óscar de la Hoya. Tampoco está limpio. Es un sucio”.

