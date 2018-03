‘El señor de los anillos’: Cada vez más cerca de la serie de televisión

Muchos fans alrededor del mundo han puesto el grito en el cielo desde que en diciembre pasado se dio a conocer que Amazon había comprado los derechos por 250 millones de dólares para hacer una serie de televisión sobre El señor de los anillos. Uno de ellos fue John Rhys-Davies (el enano Gimli), quien en su momento afirmó que seguramente Tolkien se estaría revolcando en su tumba ante la idea, porque el único objetivo de la serie es generar dinero.

El hecho es que Amazon cada vez avanza más para concretar el proyecto y de acuerdo a Reuters, la plataforma está considerando un presupuesto de 500 millones de dólares para la producción y marketing de las dos temporadas que se tienen consideradas. Esto resulta una cifra astronómica para la televisión, pues si cada temporada constara de los acostumbrados 10 episodios, cada uno tendría un presupuesto de 25 millones de dólares.

Hasta ahora las series más caras de Netflix, como The Crown o The Get Down han tenido un costo de 10 millones de dólares por episodio. Ni siquiera se le acerca Game of Thrones, que hace unos días causó revuelo con la noticia de que invertiría 15 millones por episodio de la nueva temporada, y eso que cada uno tendrá una duración de por lo menos 80 minutos. La cifra también resulta astronómica si además consideramos que la trilogía completa de Peter Jackson costó 280 millones de dólares.

Hasta ahora lo que se sabe sobre la historia es que será un precuela de La comunidad del anillo. Ian McKellen ya alzó la mano para decir que a él sí le interesa volver a ponerse en las barbas de Gandalf:

No he dicho que sí porque no me han preguntado. ¿O estás sugiriendo que alguien más puede interpretarlo? Gandalf tiene como 7,000 años, así que todavía no estoy demasiado viejo para el papel.

Andy Serkis, por el contrario, no se muestra entusiasmado con la idea. En una entrevista con ScreenCrush declaró que no se veía siendo parte de la serie, tanto porque considera que la idea va a tener una aproximación completamente nueva, como porque ya se dio a conocer todo el pasado de Golum en la trilogía fílmica:

No sé si me gustaría volver a ser parte del universo de ‘El señor de los anillos’, siento que ya pasé gran parte de mi vida haciendo eso; les deseo suerte y creo que una mirada fresca puede ser buena.

