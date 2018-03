Cristiano ofrece su culpa y 3,8 millones y Hacienda lo rechaza

Hacienda (AEAT) ha rechazado el primer pacto de conformidad planteado por su abogado, José Antonio Choclán. “Cristiano no ofreció un cheque en blanco para cerrar un acuerdo, sino una cantidad insignificante para el monto de lo reclamado”, confirmaron fuentes de la investigación que ratifican así lo que este periódico publicó este domingo en exclusiva. Choclán ha ofrecido en nombre de su cliente 3,8 millones de euros y la asunción de culpa de Cristiano Ronaldo para tratar de frenar el proceso penal contra el portugués, denunciado por la AEAT y por la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de 14.768.897,85 euros. La Agencia Tributaria exige que devuelva ese dinero íntegro más la multa correspondiente. En total, la cantidad que se le reclama son 25.693.315,39 euros.

Como dijo este periódico, el desenlace del ‘caso Xabi Alonso’, para el que Hacienda pide ocho años de prisión por un supuesto fraude fiscal de 4,9 millones, ha hecho cambiar de estrategia al portugués. “Cristiano tiene que pagar lo que se le reclama más la multa, y con el hecho de hacerlo ya asume los delitos por los que se le ha imputado”, aseguran las fuentes de total solvencia consultadas por este periódico. “Y en caso contrario, que muestre una sentencia de conformidad en la que el denunciado no reconozca los delitos por los que ha sido investigado. Es de cajón, que el mero hecho de pagar lo que se reclama ya es en sí mismo una asunción de culpabilidad”. “Su otra opción es esperar a ver si el juzgado archiva el caso o, por contra, le siente en el banquillo y gana el juicio”.

En la Agencia Tributaria no ha sentado nada bien que se haya filtrado que Cristiano está dispuesto a ofrecer un cheque en blanco. “Porque eso no es verdad. Ha ofrecido una cantidad nimia que de ningún modo se puede aceptar”, dicen fuentes del proceso consultadas por este periódico. En la AEAT tampoco están contentos por el hecho de que Choclán haya llamado como testigo del caso el próximo viernes al Jefe de Tributación Internacional de la Agencia, Néstor Carmona. Que el pacto de conformidad de Cristiano, en los términos referidos, estaba condenado al fracaso era evidente toda vez que Caridad Gómez Mourelo, Inspectora Jefe de Delitos Fiscales, declaró sobre el portugués ante la magistrada Mónica Gómez Ferrer que “tenemos personas en prisión por haber dejado de pagar 125.000 euros”.

El abogado del Estado que lleva el caso en nombre de Hacienda, Edmundo Bal Francés, no se ha salido del guión en ningún momento del proceso. “Es un funcionario muy experto, íntegro y duro. Desde luego no aceptará nunca un pacto de conformidad de nadie que no acepte pagar lo defraudado más la multa correspondiente”, aseguran las fuentes de AS. Además, en tal caso, ese pacto debe ir luego a la Fiscalía, obligada a perseguir los delitos por Ley. “Eso supone que aún en el caso de un acuerdo, que siempre sería de máximos y no de mínimos, como el que ha planteado Choclán, luego quedaría la segunda parte que es cerrar la pena una vez que se asume el fraude. Eso tampoco será fácil, y no hay más que ver los años de prisión que solicitan para Xabi Alonso por un fraude de cinco millones, y no de quince”.

En esta situación, la juez que instruye el caso Cristiano, Mónica Gómez Ferrer, puede cerrar la instrucción el próximo viernes. A partir de aquí la magistrada tiene tres opciones: decretar la complejidad de la causa y enviar el asunto para su juicio a la Audiencia Provincial de Madrid, abrir juicio oral en el Juzgado de Pozuelo o archivar el caso. Si hay juicio, Cristiano tiene dos opciones: ganar o perder. Si gana quedará libre de todas las acusaciones, si pierde se arriesga a una pena real de prisión. En todo caso, ambas partes tendrían derecho a recurrir: si se decreta el archivo, Hacienda podría ir a una instancia superior (como hizo con Xabi Alonso), y si Cristiano es declarado culpable también podría recurrir. En todo caso, a estas alturas de la instrucción, la resolución se hará pública antes del 15 de junio, justo la fecha de inicio del Mundial de Rusia.

