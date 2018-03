Albertano “denuncia” acoso en intendencia

Ahora que el movimiento #MeToo y las denuncias de acoso en el medio artístico han salido a la luz, muchas voces han dado su opinión al respecto y Albertano Santa Cruz (Ariel Miramontes) no se queda atrás, por eso con sentido del humor da su punto de vista. “He sufrido acoso sexual por parte de unas señoritas de intendencia de Televisa, son bien pasadas y te meten la mano; entonces sí, las señoritas sí se pueden quejar y uno se tiene que quedar callado, pues no, porque yo me he dado a respetar. Ya uno no sabe si quejarse, porque no sabes dónde empieza el acoso sexual y dónde termina el coqueteo”.

El Universal

Comentarios

comentarios