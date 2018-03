OFRECEN 26 EMPRESAS 561 VACANTES EN FERIA DEL EMPLEO

Actividades en el patio central del Palacio de Gobierno, de las 9:00 a las 15:00 horas

Un total de 26 empresas ofertan 561 vacantes laborales en la Feria del Empleo que se desarrolla este día de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, en el patio central de Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Las Ferias de Empleo son un servicio de vinculación laboral que posibilita la colocación de las y los buscadores de empleo, a través de eventos donde se facilita el contacto directo entre empleador y trabajador, con lo cual se fomenta la participación de la población vulnerada.

Uno de los buscadores de empleo, Rubén Iván Soto Ponce, comentó: “La feria está muy completa, pero las empresas piden demasiada experiencia y uno como acaba de salir de la carrera, no cuenta a veces con los requisitos”.

Compartió que él como Ingeniero en Sistemas busca un trabajo de programador, un Call Center o algo relacionado con su carrera.

Por último exhortó a quienes quieren un empleo a venir a Palacio de Gobierno: “Invito a todo mundo que necesite encontrar empleo porque está muy buena”.

De las 561 vacantes ofertadas este día, 186 corresponden a empleado general, 140 a operador de producción, 129 a vendedor, 54 a profesionistas y 52 a técnico.

La señora Margarita Rangel afirmó: “Se me hace muy suave porque muchas veces no tiene uno el tiempo, el acceso para ir a las empresas o no sabemos que empresas son las que nos están ocupando y aquí vemos muchas empresas y oportunidades para las personas”.

Dijo que ella aplicó para cuatro empresas y espera que en alguna pueda lograr el trabajo que requiere.

El sueldo promedio mensual es de 6 mil 223 pesos entre las más de cinco centenas de oportunidades laborales que se pusieron en las mesas de trabajo que se colocaron para la feria.

Jonathan Hernández Martínez asevero: “Es una ventaja para quienes estamos buscando empleo, ya que a veces en nuestros lugares de origen no hay muchas oportunidades de empleo o no hay trabajo para lo que uno estudió”.

El egresado de Intervención Educativa, de 23 años de edad y originario de Nuevo Casas Grandes señaló que es muy agradable que se ofertan puestos de trabajo en muchas empresas, sobre todo para quienes buscan su primer empleo como es su caso.

Durante la Feria, también se realiza la entrega de mobiliario, equipo y herramienta para el desarrollo de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) del Subprograma Fomento de Apoyo al Empleo.

