Esposa de Donald Trump Jr. solicita el divorcio

La pareja se casó en 2005 y tienen 5 hijos, de momento se desconocen los detalles de la separación.

Estados Unidos.- Vanessa Trump, una ex modelo, presentó una demanda de divorcio de su matrimonio con Donald Trump Jr, de quien buscaría un separación no disputada, según un registro jurídico público presentado este jueves. De momento no se han difundido los detalles de la demanda de divorcio.

Los esposos, ambos de 40 años de edad, se casaron en 2005 y tienen cinco hijos. La solicitud ante la corte no incluyó los nombres de los abogados de la pareja.

El compromiso y el matrimonio de Vanessa Trump con Donald Trump Jr. ya eran material de los periódicos sensacionalistas desde mucho antes que Donald Trump se convirtiera en el actual presidente de Estados Unidos (EU).

El mes pasado, Vanessa Trump abrió una carta dirigida a su marido que contenía una sustancia blanca no identificada y fue hospitalizada brevemente como medida preventiva, pero a fin de cuentas se determinó que la sustancia no era peligrosa.

Posteriormente se acusó a un hombre de Massachusetts de haber enviado el correo amenazador.

SDP noticias

Comentarios

comentarios