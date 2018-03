Apremia Gael García a la ONU a intervenir ante violencia en México

-Participa en foro sobre derechos humanos de festival de cine realizado en Ginebra

-El despliegue de militares por la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de crímenes de lesa humanidad, asegura

-Propone mecanismo mundial para terminar con la impunidad

México necesita la intervención urgente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para documentar la crisis que vive el país en este ámbito e incluso crear un mecanismo internacional para terminar con la impunidad y la violencia, afirmó el actor y director de cine Gael García Bernal.

Durante un foro organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, García Bernal subrayó que el país sufre niveles alarmantes de violencia, sobre todo a partir de la llamada guerra contra el crimen organizado, a partir de la cual se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para realizar tareas policiacas.

El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el contexto de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de crímenes de lesa humanidad. Desde 2006 hay más de 200 mil asesinatos, siendo 2017 el año más violento de las pasadas dos décadas, alertó.

Antes de su participación en un debate público organizado como parte del Festival del Filme y Foro Internacional sobre Derechos Humanos, el actor y productor instó a diseñar un mecanismo de supervisión internacional para detener este fenómeno de violencia.

México necesita la intervención urgente del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) y sus Estados miembros para reconocer y abordar la crisis de derechos humanos. Necesitamos de la cooperación de los países del Consejo para establecer un mecanismo internacional contra la impunidad, enfatizó.

Queremos paz

Dicho organismo podría ayudar a México a detener su crisis de derechos humanos y garantizar que los crímenes que ocurren, no vuelvan a suceder. Queremos parar la insoportable normalización de la violencia. Queremos que la vida no sólo sea para sobrevivirla, si no para vivirla en toda su dimensión: con libertad, alegría y esperanza. En México, queremos paz.

En ese contexto, precisó que por el proceso electoral de este año en el país, las apuestas están muy altas y es el momento de cambiar las cosas. No quiero llegar a los 40 (años de edad) pensando que voy a tener violencia e impunidad sistemáticas en mi país, afirmó García Bernal, quien recalcó que los delitos de corrupción a gran escala no están siendo juzgados ni investigados.

Al preguntarle qué dirá cuando tome la palabra este miércoles en el debate general del 37 periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adelantó que pedirá a dicho organismo que interactúe con la sociedad mexicana, con las víctimas, con las instituciones gubernamentales para que pongan presión definitivamente sobre las autoridades del país.

Cuando los ojos del mundo digan y presenten o señalen que algo está mal en México, será la única manera de que los políticos hagan algo para remediarlo, precisó.

En el mismo foro en Ginebra participaron activistas y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones civiles mexicanas e internacionales que también pusieron de relieve la gravedad de la crisis que vive el país por las reiteradas violaciones a las garantías básicas.

Olga Guzmán Vergara, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el eje transversal que perpetúa crímenes atroces como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, no es otro que la impunidad, alimentada por la corrupción y la falta de voluntad y diligencia de las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.

Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, afirmó que aunque en México la tortura es una práctica generalizada, como lo han confirmado mecanismos del Consejo (de Derechos Humanos de la ONU), la impunidad reina y las víctimas permanecen silenciadas y sin tener acceso a la reparación de daños.

La Jornada

