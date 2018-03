10 cosas que debes saber de Sharon Stone en su 60 cumpleaños

Sharon Stone no es de esas personas que esconde su edad. Al contrario. Después del infarto cerebral que sufrió en 2001, por el que le dieron solo “un 5% de posibilidades de vida”, la grita con orgullo. “Hacerme mayor es mi objetivo”, ha dicho. Este sábado cumple 60 años y los celebra volviendo a trabajar al ritmo que le robó aquella enfermedad y reclamando su lugar. La serie Mosaic, de Soderbergh, un proyecto con Scorsese, y varias pequeños proyectos como protagonista son su vehículo para alcanzarlo.

Empezó como modelo. En el concurso de Miss Pennsylvania uno de los jurados le dijo que tenía que mudarse a Nueva York para trabajar en moda. Lo hizo y fichó con la agencia Ford. Recuerda muy bien su primer trabajo remunerado como modelo porque “era una niña pobre de Pennsylvania”, ganándose en la vida en la gran ciudad. “Enmarqué mi primer billete de 100 dólares y aún lo tengo en la estantería”.

Niña y mujer superdotada. “Con tres años era una adulta muy pequeña”, dice. Su madre la llevó a que la hicieran pruebas y descubrieron que era superdotada con un coeficiente intelectual de 154. “A los cinco años me metieron en clase con niños de ocho”, cuenta. Después la bajaron un curso porque “no encajaba emocionalmente”. “En algún rincón, aún era un niña”, dice. Y nunca encajó hasta que Mensa, una asociación de gente con percentiles intelectuales altos, la incluyó en su sistema educativo especial. A los 15 entró en la universidad, que no terminó para perseguir su sueño de modelo, primero, y luego actriz. “Creo que el hecho de que nunca tuviera una vida normal, me estaba preparando para vivir esta vida de circunstancias extraordinarias”, le confesó a Oprah.

Apareció en Playboy. Quería cambiar su imagen y decidió posar desnuda para la revista en 1990, coincidiendo con el estreno de Desafío total. “Nadie pensaba que yo era sexy, pero era lo bastante lista como para saber que tenía que parecer sexy”, ha confesado. Aquella portada y la seguridad en sí misma que ganó en sus clases de interpretación fueron las que le dieron el papel que cambiaría para siempre su carrera: Catherine Trammel en Instinto básico.

La famosa escena de Instinto Básico fue un engaño. Sharon Stone siempre supo que esa película sería la que le daría la oportunidad definitiva y sabía que no era fácil. “No me recibieron entre aplausos, le habían ofrecido el papel a 12 o 13 actrices antes y todas lo habían rechazado”, dice. Lo rechazaron por los desnudos y escenas sexuales, pero eso a Stone no le intimidaba porque nunca vio la clave del personaje en la parte sexual. Además, la escena que acabaría convirtiéndola en un sex-symbol no estaba así en el guion. El director Paul Verhoeven le pidió que se quitara las bragas porque reflejaban la luz al descruzar sus piernas. Le prometió que no se veía nada. A ella, hoy día, sigue pareciéndole así. “Yo también tengo un botón de pausa en mi mando: no hay tanto que ver”.

