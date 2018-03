PATENTE DE TU RECUERDO

Hoy desperté con la luz de tu recuerdo,

Con esa llamarada que encendía cada

Instante de tantos momentos compartidos

Que electrizaban mis venas, mis sentidos.

No, no desperté soñando

Porque cada detalle de tu silueta y el brillo

De tus ojos estaban presentes

Y se reflejaban en mi cama

Por el sol que filtra.

Sigues viva en mi memoria

A pesar de los años y los días

Que naufragan al paso del tiempo,

Sin morir en la distancia.

Como desde el primer beso,

El primer encuentro y la primera entrega

La frescura de tus labios y el calor de tu cuerpo

Me hacen temblar y perderme con tu recuerdo.

No sé dónde estés ni con quién estés,

Ni me importa saber cuántas caricias

Ó pensamientos compartes en otra parte

Porque nuestra historia de amor

La escribimos día a día, en páginas inéditas,

Que nada ni nadie podrán reclamar jamás como suyas.

Amarnos lo inventamos tú y yo,

Y eso es patente hasta la eternidad,

Para que siempre sea dueño de tu recuerdo.

