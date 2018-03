Meryl Streep vacaciona en San Miguel de Allende

Luego de asistir a la ceremonia del Oscar, la actriz estadunidense se encuentra de visita en nuestro país y permanecerá en el municipio hasta este miércoles.

La oscarizada actriz estadunidense Meryl Streep se encuentra de visita en San Miguel de Allende, Guanajuato, con el objetivo de conocer ‘El Corazón de México’ y permanecerá en el municipio hasta este miércoles.

Tras asistir el pasado domingo a la entrega de los premios de la Academia de Hollywood, Streep, nominada en 21 ocasiones al Oscar, se encuentra en la ciudad catalogada como la más bonita del mundo gozando de las artesanías y del centro histórico.

Su presencia en este destino turístico se dio a conocer en las redes sociales, luego de que un fan de nombre Alex Jáuregui compartió una fotografía con ella en una tienda de artesanías en su cuenta de Instagram.

Cuando Miranda Priestly te visita’, escribió el joven en una de las fotos que publicó.

Jáuregui mencionó que no deseaba compartir su anécdota por respeto a la actriz, quien habría solicitado no ser abordada pues se encontraba de descanso en esa ciudad y no por cuestiones de trabajo.

Estoy fuera del trabajo, después de la academia y todo. Sólo quiero disfrutar de San Miguel apreciaré si la gente me deja tranquila’, le comentó la artista de 68 años.

Streep recorre la ciudad con un grupo de amigas y se desconoce si es por un proyecto o sólo de visita.

