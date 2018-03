Aracely Arámbula no lo parece, pero hoy cumple 43

Un 6 de marzo nacen el actor Lou Costello, el escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el músico David Jon Gilmour y el actor Ernesto D’Alessio.

1888.- Muere en Boston la escritora estadunidense Louisa May Alcott, quien tiene en su haber obras como “Fábulas de flores”, “Hombrecitos” y “Mujercitas”; esta última ha sido llevada con éxito al cine en diferentes versiones y con grandes artistas como Elizabeth Taylor. Nace el 29 de noviembre de 1832.

1906.- Nace el actor cómico estadunidense Lou Costello, quien fuera doble de Tim McCoy en 60 películas. Al subir de peso pierde su empleo y decide cambiar su nombre, iniciando 1936 su carrera como cómico en el Music Hall, junto con Bud Abbott; ambos filman más de 36 largometrajes. Muere el 3 de marzo de 1959.

1917.- Nace el actor y humorista británico Frankie Howerd. Su carrera se prolongó a lo largo de seis décadas. Formó parte del reparto del filme musical de gran presupuesto “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Muere el 18 de abril de 1992.

1920.- Nace la actriz y política chilena María Maluenda. Fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Protagonizó la película “Hollywood es así”. Fue militante del Partido Comunista de Chile y del Partido por la Democracia. Muere el 29 de agosto de 2011.

1923.- Nace en Detroit, Estados Unidos, Ed McMahon, quien participa en filmes como “Un asunto de amor”, “Luna llena en Full High”, “Masacre” y “El incidente”.

1926.- Nace el director polaco Andrzej Wajda, creador de “Pokolenie”, “Kanal”, “Cenizas y diamantes”, trilogía en la que se muestran las tensiones y esperanzas de una nueva Polonia que emerge de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 2006 recibe el Oso de Oro honorífico por su trayectoria.

1927.- Nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de obras como “La hojarasca”, “Cien años de soledad”, “Crónica de una muerte anunciada”, “El coronel no tiene quien le escriba”, “El amor en los tiempos del cólera” y “Vivir para contarla”, muchas de ellas llevadas al cine. En 1982 gana el premio Nobel de Literatura.

1928.- Nace la actriz argentina Zoe Ducós. Se consagró como una de las histriones más personales y talentosas del cine y del teatro de las décadas de los 40, 50 y 60. Muere el 11 de noviembre de 2002.

1932.- Muere el compositor estadunidense de música militar John Philip Sousa, quien a los 18 años inicia su carrera como violinista en orquestas teatrales. En 1880 es nombrado director de la Marine Band. Compone alrededor de 140 marchas, por lo que es llamado “El Rey de las Marchas”. Nace el 6 de noviembre de 1854.

1936.- Nace en España, Angelino Fons, guionista y director de cine. Tiene en su haber películas como “El cid cabreador”, “Esposa y amante”, “De profesión polígamo” y “Marianela”, entre otras.

1944.- Nace Mary Wilson, una de las tres mujeres que revolucionan la música estadunidense con su mezcla de soul y pop. Es integrante del grupo The Supremes, al lado de Diana Ross y Florence Ballard, que logran éxito con temas como “Back in my arms”, “Where did our love go”, “Come see about me” y “Stop! in the name of love”.

1945.- Nace en Winchester el músico Hugh Grundy, baterista de la banda británica The Zombies, que hace una mezcla de jazz con pop en temas como “She’s not there” y “Leave me be” y “Tell her no”.

1946.- Nace el músico británico David Jon Gilmour, miembro de Pink Floyd. En 1968 se integra a esa banda, liderada por Roger Waters, para sustituir a Syd Barret en la guitarra y la voz.

1947.- Nace el actor y director de cine estadunidense Rob Reiner. Se inicia en teatros y la televisión. Es especialista en comedias. Obtiene dos premios Emmy en la serie “All in the family”.

1947.- Nace en Yorkshire, Reino Unido, Kiki Dee, cuyo verdadero nombre es Pauline Matthews. Su mayor éxito es “Don’t go breaking my heart”, un dueto que hizo con Elton John en 1976 y llega a la cima del Billboard Hot 100 por cuatro semanas, vendiendo más de un millón de copias.

1959.- Llega al número uno del Billboard Pop Hit el tema “Venus”, del cantante y actor estadunidense Frankie Avalon. El artista, considerado niño prodigio, inicia carrera como trompetista.

1960.- Nace el guitarrista y compositor argentino Walter Giardino, fundador del grupo de power metal Rata Blanca. El año pasado lanza el disco “The forgotten Kingdom”.

1964.- Nace el músico estadunidense Madonna Wayne Gacy. Fue el teclista de Marilyn Manson. También es llamado “Pogo”. Toca piano, saxofón, sintetizadores y percusiones electrónicas.

1964.- Se realiza la premier de la película del cantante estadunidense Elvis Presley, “Kissin cousins”. Ese año también interviene en las películas “Vivan Las Vegas” y “Roustabout”.

1966.- Los fans británicos de The Beatles entregan al primer ministro Harold Wilson una petición acompañada de cinco mil firmas para reabrir el mítico “The Cavern”.

1968.- Nace el músico estadunidense Michael J. Romeo, guitarrista y miembro fundador de la banda de metal progresivo Symphony X.

1969.- Nace la actriz estadunidense Andrea Elson, conocida por su interpretación como “Lynn”, la hija adolescente de la familia “Tañer”, que acoge a “Alf” en la serie homónima hasta 1990. En 1997 participa en una película “El joven Frankestein”.

1970.- Nace el director de cine y guionista español Álvaro Fernández Armero. Debutó en 1992 con el cortometraje ganador del Goya “El columpio”. Además, en su filmografía cuenta con el documental “Ángel Nieto: 12+1”, en 2005 sobre la vida del motociclista español. 1969.- Nace en Reino Unido la cantante Betty Boo, quien se da a conocer con sus temas “Where are you baby” y “Doin the doo”.

1970.- Nace el músico estadunidense Chris Broderick. Es actual guitarrista del grupo de thrash metal Megadeth, en la que sustituyó a Glen Drover el 13 de enero de 2008. Antiguamente fue músico de sesión y colaboró en álbumes de “Nevermore” y “Jag Panzer”.

1973.- Nace el músico sueco Peter Lindgren. Guitarrista de la banda de death metal progresivo Opeth, desde 1991 hasta 2007.

1975.- Nace la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula, “Rostro de El Heraldo” en 1996 y en 2003 nominada a los premios Billboard de la música latina por su álbum “Sólo tuya”. Tiene dos hijos con el cantante Luis Miguel.

1976.- La casa discográfica EMI relanza los 22 sencillos del cuarteto de Liverpool, The Beatles, quienes hicieron famosos temas como “I saw her standing there”, “Misery”, “Please, please me”, “It won’t be long”, “Money” y “No reply”, entre otros.

1977.- Nace el cantante y actor mexicano Ernesto D’Alessio, hijo de la intérprete Lupita D’Alessio y el actor Jorge Vargas. Fue jugador de las fuerzas básicas de los equipos de futbol Pumas y América. Ha participado en telenovelas como “Salomé”, “Contra viento y marea”, así como en “Tormenta en el paraíso”.

1978.- Cuatro miembros del grupo de teatro catalán Els Joglars son condenados a dos años de prisión por la representación de la obra “La torna”, considerada injuriosa por el ejército español.

1979.- Nace el cantante boliviano Klovis Herboso. Graba su primer disco a principios de los años 90 y con la canción “Háblame del mar marinero”, salta a la fama. Realiza una gira promocional por España y Estados Unidos.

1981.- Nace la actriz estadunidense Ellen Muth, conocida por su papel de “Georgia Lass”, en “Dead like me”. Trabaja como modelo para las reconocidas agencias y realiza anuncios de televisión.

1982.- La banda de rock nacional de Argentina, Serú Girán, realiza su último concierto en la obra “Adiós Serú”. Este grupo tiene como mayor virtud haber dado el paso para que el rock pasara a ser masivo. Gana las categorías de Mejor Guitarrista, Mejor Tecladista, Mejor Bajista, Mejor Baterista, Mejor Compositor (García) y Mejor Grupo en Vivo de 1978 a 1981.

1988.- Nace la actriz española Paloma Bloyd. Ha participado en diversos filmes como “Ángel o demonio”, “No habrá paz para los malvados”, además de las series “El barco”, “Borgia”, “Perdona si te llamo amor”, entre otras.

1990.- Nace la actriz española Clara Lago. Protagonizo “Tengo ganas de ti”, la secuela de “Tres metros sobre el cielo”, la cual protagoniza junto a Mario Casas y María Valverde. Fue el segundo filme española más taquillera de 2012.

1994.- Muere la actriz y cantante griega Melína Merkoúri, quien participa en películas como “El que debe morir”, “Nunca en domingo” y “Fedra”. Abandona la actuación para dedicarse a la política. Es elegida diputada y luego Ministra de Cultura, cargo que ocupa durante 10 años. Nace el 18 de octubre de 1920.

2004.- Muere la actriz estadunidense Frances Dee. Participa en “Una tragedia humana”, dirigida por Josef von Sternberg. Nace el 26 de noviembre de 1909.

2005.- Muere a los 86 años de un infarto Teresa Wright, una de las grandes actrices del cine estadunidense de los años 40, ganadora de un Oscar por “La señora Miniver” y protagonista de “Los mejores años de nuestra vida”. Nace el 27 de octubre de 1918.

2013.- Muere el músico británico Alvin Lee. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años; y con Leo Lyons formaron el núcleo de la banda Ten Years After, en 1960. Nace el 19 de diciembre de 1944.

2014.- La pareja de actores Peter Sarsgaard y su esposa Maggie Gyllenhaal son parte de los invitados especiales a las actividades inaugurales del Riviera Maya Film Festival (RMFF), que se realiza del 9 al 15 de marzo.

