Aseguran 5 propiedades de Roberto Sandoval

El exgobernador de Nayarit es acusado de enriquecimiento ilícito; entre los inmuebles decomisados se encuentra un edificio y un rancho.

La mañana de este lunes fueron aseguradas cinco propiedades al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito.

El primer inmueble asegurado fue el edificio de la Fundación RIE, ubicado en la colonia Pedregal de San Juan, en Tepic, en donde personal de la Fiscalía del Estado colocaron los sellos para el aseguramiento precautorio.

Vamos a ejecutar un aseguramiento precautorio respecto de este inmueble con el objeto de seguir la investigación que se sigue por el delito de enriquecimiento ilícito contra Roberto Sandoval. Facultad que nos da la ley en razón que este inmueble pudiera representar producto del delito“, indicó Luzmila Heredia Verdugo, agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación especializada cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Nayarit.

Heredia Verdugo explicó que el inmueble podrá seguir funcionado para brindar terapia de rehabilitación a menores de edad.

Vamos a colocar unos sellos en donde se informa a los concesionarios que el inmueble sigue a nuestra disposición hasta en tanto resolvamos en definitiva la carpeta y que no pueden hacer actos traslativos de dominio respecto de el para no afectar a terceros”, explicó.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó a un rancho en el Ejido La Cantera de aproximadamente tres hectáreas, en el que se realizó el aseguramiento precautorio, para después colocar sellos en el inmueble ubicado en la calle Paseo de los Bosques del coto Bonavida, en el Fraccionamiento Bonaterra, el cual se encuentra en construcción y presuntamente está registrado a nombre de Lidi Alejandra Sandoval, quien es hija del exmandatario estatal.

Tras el aseguramiento de las propiedades se podrá hacer el avaluó para determinar el valor de las mismas.

“Tenemos en el Armadillo dos inmuebles fusionados, otro en Bonaterra y otro en Doctor Mateo Regil, colonia Doctor Leyva en Tepic Nayarit. Hasta el aseguramiento se podrá hacer el avalúo de la propiedad”, explicó Heredia Verdugo.

Por su parte, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, quienes interpusieron la denuncia contra Sandoval por probable enriquecimiento ilícito, indicó que al menos el edificio de la Fundación RIE tiene un valor estimado por arquitectos de más de 100 millones de pesos.

A ver nosotros ya habíamos Interpuesto una denuncia por probable enriquecimiento ilícito en la PGR desde abril. Apenas entrando el año interpusimos esa misma denuncia con pruebas documentales por probable enriquecimiento ilícito del ex gobernador Roberto Sandoval y hay una escritura pública de lo de Fundación RIE y quienes aparecen en esa escritura pública es el exgobernador del estado y algunas personas más como José Luis García no recuerdo si Sánchez o Chávez que fue el administrador de Sederma en el gobierno anterior que fue quien vendió este lugar.

“La cuestión no es por el tema de los niños, yo creo que nadie estamos contra que cualquier niño que requiere algún servicio le sea prestado, no es ese el problema. El problema es de dónde salió el dinero para construir este edificio. Esperamos que la Fiscalía haga su evaluación correspondiente que tiene más de una hectárea de construcción y que me comentan que tiene un valor de más de 100 millones de pesos”, dijo González Barrios.

Explicó que según las cuentas que ha realizado en los 12 años que tiene como funcionario público, Roberto Sandoval como diputado, presidente municipal y gobernador, no pudo haber obtenido más allá de 12.2 millones de pesos.

El vocero de la Comisión de la Verdad reiteró que dentro de la denuncia se señalan al menos siete ranchos entre ellos El Sueño y La Cantera, además destacó que no solo se trata de las propiedades de Nayarit sino de otros ranchos en al menos otros tres estados.

También fueron asegurados dos lotes ubicados dentro del coto privado Lago David ubicado en el Rancho El Armadillo y la casa familiar de Sandoval ubicada en la Fraccionamiento IMSS, en la calle Mateo del Regil.

Excélsior

Comentarios

comentarios