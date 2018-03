Meade tilda a López Obrador de ser un “fantasma fiscal”

-No tiene tarjetas bancarias ni cuentas de cheques, aseguró

José Antonio Meade, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó a Andrés Manuel López Obrador de fantasma fiscal.

En una nueva ronda de críticas a sus opositores por la supuesta falta de transparencia en su modo de vida, aseveró que todos los candidatos deben hacerse responsables de sus actos, rendir cuentas y no esconderse detrás del proceso electoral para dejar de responder asuntos incómodos.

En opinión del abanderado priísta, quien fue secretario de Hacienda, el candidato de Morena debe aclarar por qué no tiene tarjetas bancarias ni cuentas de cheques y por qué maneja sólo dinero en efectivo.

Andrés Manuel tendrá que explicar cómo ha vivido, cómo ha mantenido a su familia; tendrá que explicar cómo se le hace para tener una participación pública y privada sobre la base de manejarse en (dinero en) efectivo, sin tarjetas de crédito, sin cuenta de cheques; para manejarse en términos fiscales como un fantasma y en términos reales como una persona que no tiene existencia en el mundo financiero y, en consecuencia, no puede rendir cuentas de la forma en que ha vivido, sostuvo.

En entrevista, el candidato del PRI respondió de esa manera cuando se le preguntó si al enfocarse en la pugna con el panista Ricardo Anaya –quemando pólvora en infiernitos, le planteó un reportero– en realidad le están dando ventaja al puntero López Obrador.

Meade se destanteó, se alejó por instinto del micrófono y se rió porque el cuestionamiento lo hizo perder el ritmo de la entrevista. Ya hasta se me olvidó la pregunta, expresó a bote pronto.

–¿Le están haciendo la campaña a López Obrador? –se le insistió.

–Le estamos haciendo la campaña a Meade y vamos a ganar en 2018 –aseguró.

Pero también expresó, en alusión a Anaya, que tendrá que rendir cuentas quien hace de su vida inmobiliaria una política divorciada de su capacidad de ingreso.

Insistió en que en México nadie puede esconderse de circunstancia alguna, ya sea política, económica o electoral, y con ello pretender quedar impune o tener privilegios.

Se le pidió también su opinión acerca del escándalo Odebrecht y la supuesta diferencia de trato judicial al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya y a la celeridad con que se actúa contra Anaya, candidato presidencial de la coalición que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La justicia, dijo Meade, tiene que ser absolutamente imparcial, asertiva y puntual en todos los casos.

México tiene que ser un país de leyes y desterrar la corrupción de la política. En México el que cometió un delito tiene que pagar las consecuencias en todos los casos de igual manera.

Meade se reunió este sábado en Naucalpan con Manuel Espino, ex dirigente del PAN, quien encabeza una organización denominada Ruta 5. Éste aseguró que en los próximos días definirán a quién le ofrecen sus 800 mil votos. Por lo pronto, el candidato del PRI confió en que lo apoyen a él.

Al final de la reunión y de la entrevista con los reporteros, efectuadas en el jardín del edificio, una mujer le expresó al candidato desde el piso superior: Señor Meade, ojalá Dios proteja a México y usted gane para presidente.

El candidato volteó hacia arriba para tratar de ubicar a la señora. Muy sonriente y un tanto sonrojado por el sol del mediodía, pero sobre todo por el halago espontáneo, le agradeció por las bendiciones.

La Jornada

