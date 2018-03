Asistieron más de 6 mil jóvenes a Expo Vocación 2018

En su novena edición, presentó diversas ofertas educativas para las y los jóvenes de nivel medio superior que están próximos a terminar sus estudios

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con la empresa televisora TV Azteca Chihuahua, llevaron a cabo la Expo Vocación 2018 en un gran ambiente juvenil.

Dando inicio al evento, el polémico comediante y conductor Facundo, aconsejó a las y los jóvenes sobre su futuro profesional y muy a su estilo les contó un poco sobre su vida y cómo llegó a ser exitoso.

Por otro lado, el famoso youtuber “Werevertumorro”, en su conferencia “Caos de éxito”, contó como inició su carrera, los obstáculos que se le presentaron pero también cómo fue que salió adelante. “Siempre luchen por sus sueños”, mencionó el influencer.

En el evento estuvieron también Jacobo Miranda, Arturo Herrera y Rubén Acosta, jóvenes distinguidos por sus historias de éxito y quienes también hablaron con los presentes sobre el crecimiento personal y profesional.

Durante el desarrollo, cientos de jóvenes se paseaban por los stands de las más de 30 ofertas educativas, preguntando sobre las licenciaturas o ingenierías que les generaron interés.

Universidades como la UACH, UTCH, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Universidad de Durango, Claustro Universitario, la Escuela Normal del Estado, Tec Milenio, entre otras, estuvieron desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, mostrando su oferta educativa y promocionando su institución con los jóvenes presentes. También se contó con la presencia de instituciones extranjeras como la UTEP, (The University of Texas at El Paso).

Para cerrar el evento, se presentó el grupo local “Alovia” , que amenizó la tarde con sus mejores canciones.

