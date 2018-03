En un solo día, Viola Davis fue acosada por más de 20 hombres

Todo pasó en 25 minutos.

Viola Davis protagoniza la portada de la revista Porter Edit, medio con quien sostuvo una intensa y seria conversación que terminó en algunas confesiones, entre ellas, haber sufrido acoso sexual.

Contrario a citar que la agresión la sufrió dentro del mundo del espectáculo, Viola contó cómo a la edad de 27 años fue acosada cerca de la escuela de su sobrina.

“Tengo mi propia historia, tengo mis propias historias. Te lo digo, hubo hombres que me tocaron de maneras inapropiadas durante mi infancia. He tenido hombres que me siguieron en un día cualquiera… durante el día, a la una de la tarde, y se han expuesto ante mí”.

“Recuerdo un día, cuando tenía 27 años, estaba esperando en la parada del autobús en Rhode Island a que mi sobrina saliera de la educación preescolar. Probablemente estuve allí 25 minutos, y no estoy mintiendo porque conté, pasaron 26 autos con hombres que me solicitaron, me acosaron, me gritaron y abusaron verbalmente de mí. Algunos de estos hombres tenían asientos para bebés en la parte posterior. Y sí, te hace sentir como una mierda, te hace sentir como… ¿Qué sería mi infancia si eso se eliminara? Es difícil separar esa mancha de lo que eres. Se tatúa en ti.”

