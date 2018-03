Detienen en la Morelos a sujeto con 2 mil 780 iPhones robados en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX), informó que logró la detención de un sujeto de 30 años, relacionado con diversos delitos y al que le aseguraron un cargamento de dos mil 780 celulares iPhone, mismos que habrían sido robados en el estado de Puebla.

La dependencia capitalina señaló que el sujeto fue detenido al filo de las 18:10 horas del pasado martes 27 de febrero en el cruce de las calles Talabarteros y Jarciería, en la colonia Emiliano Zapata, delegación Venustiano Carranza, al cual se le acusa de los delitos de narcomenudeo, encubrimiento por receptación y cohecho.

Aunque no reveló la identidad del sujeto, de quien no se encontraron antecedentes penales, la SSP CDMX señaló que le fueron asegurados una camioneta, que no cuenta con reporte de robo, dos bolsas de hierba seca con las características de la marihuana, 2 mil 780 celulares de gama alta y 800 mil pesos en efectivo.

Además, informó que se contactó a la compañía dueña de los teléfonos celulares, confirmando que los números de serie de los aparatos coinciden con los relacionados a un robo registrado en el estado de Puebla.

El detenido y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia capitalina, quien será la encargada de determinar la situación jurídica del sujeto.

UNOTV

