Vargas Llosa es un buen escritor, pero mal político, afirma López Obrador

Luego de que el escritor Mario Vargas Llosa advirtiera que hay una posibilidad de que México retroceda a una democracia populista de ganar la presidencia el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, éste le respondió.

“Es un buen escritor, pero mal político, no me voy a enganchar, no voy a caer en ninguna provocación, estoy en amor y paz”, expresó López Obrador tras reunirse con 400 dirigentes de Morena en Chihuahua.

El Nobel de Literatura pidió este miércoles a los mexicanos “lucidez” a la hora de votar en las próximas elecciones presidenciales en el país, ya que afirmó que en caso de ganar el populismo sería un “suicidio” y una tragedia.

Sin mencionar los nombres de los candidatos presidenciales, hizo referencia al aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia” y expresó que el populismo y la demagogia son “recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero”.

