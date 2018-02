En el reparto de candidaturas le pusieron chalequito; hoy, en la cacería, de Anaya no dicen ni pío

Por Shaila Rosagel

Hace poco más de un mes, los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaron a Ricardo Anaya Cortés como su precandidato a la Presidencia de la República, dejando atrás a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; era 16 de enero y los entusiastas perredistas le regalaron un chaleco amarillo con su nombre bordado con letras negras.

Hoy, de aquel entusiasmo de los perredistas por Anaya Cortés no queda mucho.

En medio del escándalo que rodea al abanderado presidencial de Por México al Frente por haberle vendido una nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa fantasma ligada a Manuel Barreiro Castañeda –empresario queretano ahora investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero–, la mayoría de esos liderazgos del Sol Azteca no ha emitido un posicionamiento público de apoyo para Anaya quien, oficialmente, es su candidato a la Presidencia de México.

El 16 de enero los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaron a Ricardo Anaya Cortés como el abanderado de su fuerza política al interior del Frente pactado con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) para la candidatura a la Presidencia de la República.

Eran tiempos de reparto de las candidaturas.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, había quedado atrás en la carrera por la candidatura presidencial de la alianza Por México al Frente y era a Ricardo Anaya a quien Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano Grijalva, Héctor Bautista López y Héctor Serrano Cortés, los principales líderes del partido, colocaban un chaleco amarillo con su nombre bordado con letras negras durante su registro como precandidato del PRD a la Presidencia de la República.

Un mes después, en medio del escándalo que rodea al abanderado de Por México al Frente por haberle vendido una nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa fantasma ligada a Manuel Barreiro Castañeda, un empresario queretano investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero, la mayoría de esos líderes no ha emitido un posicionamiento público de apoyo para el candidato.

El Frente, que fue operado principalmente al interior del PRD por Alejandra Barrales Magdaleno –quien llegó a la dirigencia del partido promovida por Mancera Espinosa– cuando era su dirigente nacional, no ha mostrado la unidad que presumió al momento de su conformación en medio del escándalo que envuelve a Ricardo Anaya.

De los liderazgos que levantaron la mano de Anaya en enero, Héctor Serrano Cortés, ex Secretario de Movilidad de la CdMx y principal operador de la corriente Vanguardia Progresista [la llamada tribu mancerista] al interior del PRD, no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo y no ha dedicado un solo tuit al candidato del Frente.

Tampoco lo han hecho Jesús Ortega, líder de la segunda corriente más fuerte al interior del Sol Azteca “Los Chuchos” o Nueva Izquierda (NI), ni Héctor Bautista López, dirigente de Alternativa Democrática Nacional (ADN), la “tribu” gestada en el Estado de México que le compite el liderazgo a “Los Chuchos” al interior del partido.

Incluso Manuel Granados Covarrubias, dirigente nacional del Sol Azteca y quien pertenece a la corriente de Mancera Espinosa, no se ha pronunciado a nombre del partido. Desde que estalló el escándalo fue Ángel Ávila Romero, secretario general del Sol Azteca y miembro de “Los Chuchos”, quien emitió comunicados y se mantuvo activo en las redes sociales mostrando el posicionamiento de la fuerza política sobre el caso.

Ayer, Ángel Ávila a través del Twitter de la Secretaría General del partido publicó: “@SecretariaPRD Hoy vemos como la @PGR_mx es utilizada para golpear políticamente a @RicardoAnayaC, hacemos un llamado a las autoridades a detener esta acción facciosa: @AngelAvilaPRD #SecretaríaPRD”.

El dirigente expresó en el tuit: “Condenamos que el Gobierno federal utilice a las instituciones y dependencias, para golpear políticamente a los aspirantes a la Presidencia de la República que aventajan al candidato del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y con ella generar un clima de guerra sucia en este proceso electoral. El PRI y el Gobierno de EPN [Enrique Peña Nieto] deben dejar de utilizar a las instituciones como armas políticas en esta elección”.

El tuit fue retuiteado por Alejandra Barrales, Jesús Ortega Martínez, por la cuenta oficial de Nueva Izquierda y por Manuel Granados.

Sin embargo, ninguno de ellos ha emitido una postura oficial sobre el escándalo alrededor de Anaya Cortés.

El último tuit de Alejandra Barrales Magdaleno sobre Ricardo Anaya data del 18 de febrero, cuando el panista asumió la candidatura a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente. En el tuit refrendó su apoyo al candidato.

“@Ale_BarralesM 18 feb. México necesita un cambio profundo, necesita un cambio de régimen político. Hoy vamos #ConAnayaAlFrente por un mejor futuro para nuestros hijos e hijas. Juntos ponemos a México y a la CDMX al frente”, tuiteó la ex dirigente.

Miguel Ángel Mancera fijo hoy un posicionamiento público en torno al escándalo que envuelve al Ricardo Anaya. “Si la autoridad federal tiene líneas que agotar, pues lo saludable, antes de que comiencen las campañas electorales, sería que se desahogaran, sería que se tuviera certeza. Me parece que la población, el pueblo de México, tiene este derecho de tener certidumbre de que una institución como lo es el Ministerio Público actuará conforme a las disposiciones normativas”, sostuvo.

Los liderazgos del PRD, excepto el presidente nacional Manuel Granados, tampoco acompañaron a Ricardo Anaya a la PGR el domingo.

Anaya Cortés llevó una carta a la Procuraduría y estuvo acompañado de líderes del PAN como Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel y el dirigente nacional Damián Zepeda.

Los líderes que estuvieron activos en defensa de Anaya Cortés a través de la red social Twitter fueron Jesús Zambrano Grijalva, Diputado federal y uno de los dirigentes de la corriente “Los Chuchos”; y Dante Delgado, dirigente nacional de MC.

El pasado 25 de febrero, Jesús Zambrano escribió a través de su cuenta de Twiiter un escueto mensaje sobre el tema:

