”Siento que le fallamos a la sociedad como a nosotros mismos” ; Arroyo Picard tras renuncia

Ivonne Arroyo Picard, renunció a su cargo como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior en protesta debido al modo en el que la mayoría condujo el proceso.

Además expresó algunas de las causas que la orillaron a abandonar el cargo.

– No hubo capacidad ni disposición al dialogo, al consenso ni al trabajo en equipo en la Comisión ya que todo se decidió por mayoría y nunca hubo respeto a las opiniones diferentes. La comunicación era evasiva y hasta irónica con jornadas interminables sin llegar a conclusiones concretas; todo se mayoriteaba y nunca se asentaban en las actas mis comentarios.

– Tres de los miembros estuvimos en desacuerdo en la forma de revisar los expedientes de los candidatos y dado que teníamos menos de 48 horas para examinar los 76 documentos, se decidió otra vez por mayoría simplificar este paso de una forma que me pareció totalmente inadecuada. Nuevamente, no se aceptó nuestra opinión y se negaron a asentarlo en el acta.

– Cuando el Ing. Treviño le faltó al respeto no sólo a grupos minoritarios, sino a la sociedad en general, estas expresiones se minimizaron hacia adentro de la Comisión; por lo que me di cuenta que el equipo no es sensible a la labor que realizan estos grupos en favor de los Derechos Humanos.

– Finamente, mi razón de retirarme de ese grupo es que siento que le fallamos a la sociedad como a nosotros mismos. Fallamos a la esperanza de que hubiera una ventana abierta donde encontrar un espacio de confianza en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, no cumplimos con las expectativas que de nosotros se tenían.

´´Creo que desde otros espacios puedo trabajar como lo he hecho hasta ahora. ¨puntualizó.

