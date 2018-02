El salario a maestros no es una resolutiva, es una obligación; Rocío Sáenz

La diputada Rocío Sáenz, indicó que es lamentable la situación que viven los docentes de la entidad actualmente ya que el gobierno se ha negado a cumplir debidamente sus derechos salariales con el argumento de la falta de recursos.

Mencionó que más que prácticas y estrategias para mejorar las condiciones de un sector tan importante como lo es el educativo, se han basado únicamente en discursos y diálogos políticos, mediante los cuales no mejorarán la situación en este sentido.

‘’Las autoridades no pueden llegar ahorita a decirles no hay para pagarles, búsquelo, han hecho muchos cambios administrativos y que si el refinanciamiento y que si el pedir dinero, han hecho tantas cosas supuestamente para sacar al estado de quiebra, que no se ve ninguna acción verdadera´´.

Asimismo, refirió que se deben cumplir los derechos de los trabajadores magisteriales a cabalidad tal y como la ley lo establece.

